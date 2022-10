Έντεκα παιδιά σκοτώθηκαν την Πέμπτη το βράδυ στο ναυάγιο του σκάφους στο οποίο επέβαιναν στην Καμπότζη και τρεις άνθρωποι, οι δύο ιδιοκτήτες του και χειριστής του ηλικίας 15 ετών, συνελήφθησαν.

Το μικρό σκάφος, το οποίο μετέφερε παιδιά ηλικίας 12 ως 15 ετών που επέστρεφαν από μάθημα αγγλικών, βυθίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στον ποταμό Μεκόνγκ, στην επαρχία Κάνταλ, στη νοτιοανατολική Καμπότζη, σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρων από την όχθη του ποταμού.

