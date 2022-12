Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καμπότζη μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (28.12.2022) σε ξενοδοχείο και καζίνο στην πόλη Παοϊπέτ. Σύμφωνα με τις αρχές, ακόμα τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 23:30 (τοπική ώρα· χθες Τετάρτη στις 18:30 ώρα Ελλάδας) στο Grand Diamond City Hotel and Casino, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «περίπου δέκα άνθρωποι» και να τραυματιστούν άλλοι «τριάντα». Αυτό αναφέρει ο προκαταρκτικός απολογισμός των Αρχών στην Καμπότζη, σύμφωνα με Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη γειτονική ταϊλανδική επαρχία Σα Κέο, ανέφερε πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης. «Οι αρχές προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, με τη βοήθεια οχημάτων της πυροσβεστικής που έσπευσαν από την Ταϊλάνδη», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media και των ΜΜΕ δείχνουν το επιβλητικό κτίριο του Grand Diamond City Hotel and Casino να φλέγεται.

Δείτε βίντεο:

Massive fire at the Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodia, pic.twitter.com/QFfRXsZFjb