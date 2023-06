Δεκαέξι παιδιά και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν όταν υποχώρησε μέρος του ιστορικού οχυρού Γιβραλτάρ στον Καναδά.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 17 άνθρωποι, οι 16 εκ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, έπειτα από μια πτώση μέσα στο ιστορικό Οχυρό Γιβραλτάρ του Γουίνιπεγκ, στην επαρχία Μανιτόμπα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Καναδά CBC.

Σύμφωνα πάντα με το CBC, οι τραυματίες είναι ένας ενήλικος και 16 παιδιά ηλικίας 10-11 ετών. Τρία από τα παιδιά νοσηλεύονται σε μη σταθερή κατάσταση.

Αξιωματούχοι της πόλης με τους οποίους επικοινώνησε το πρακτορείο Reuters δεν γνώριζαν περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

Seventeen children and one adult from St. John’s-Ravenscourt School are recovering after an elevated platform collapsed during a school field trip at Fort Gibraltar in St. Boniface. https://t.co/jm19XxvifQ pic.twitter.com/bBS6YTr3wJ