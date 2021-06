Ο 20χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι χτύπησε σκοπίμως με το φορτηγάκι του τέσσερα μέλη μιας μουσουλμανικής οικογένειας την Κυριακή στον Καναδά εμφανίστηκε την Πέμπτη (10/6) για λίγο ενώπιον δικαστή. Την ίδια ώρα, έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας στοιχεία για την προσωπικότητά του.

Ο Ναθάνιελ Βέλτμαν, 20 ετών, εμφανίστηκε για μερικά λεπτά μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή όπου κρατείται ενώπιον δικαστηρίου. Φορώντας ένα πορτοκαλί μπλουζάκι και μάσκα, με κοντά μαλλιά, απλώς δήλωσε το όνομά του και απάντησε σε κάποιες ερωτήσεις του δικαστή. Τη Δευτέρα αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου.

Εναντίον του νεαρού, που έχει καθαρό ποινικό μητρώο και καμία γνωστή σχέση με εξτρεμιστική οργάνωση, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αν κριθεί ένοχος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια.

Εξάλλου δεν αποκλείεται να απαγγελθούν εναντίον του κατηγορίες για «τρομοκρατία», με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και πολλά μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας να κάνουν λόγο για «μια τρομοκρατική επίθεση».

Ο Καναδός υπουργός Δημόσιας Τάξης Μπιλ Μπλερ επεσήμανε χθες στο CBC ότι «η αστυνομία διεξάγει έρευνα εκτιμώντας ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση».

CTV News has obtained a photo showing the suspect in Sunday’s hate-motivated attack on a Muslim family in London. The suspect is charged with four counts of first-degree murder and one count of attempted murder. https://t.co/xi9yu2Yw94 pic.twitter.com/YLQ0tgs0bj