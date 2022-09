Τρόμος στον Καναδά όπου δυο άνδρες κατηγορούνται για επιθέσεις με μαχαίρι σε δυο κοινότητες στην πόλη Σασκάτσουαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 10 νεκροί και 15 τραυματίες.

Οι επιθέσεις με μαχαίρι έγιναν σε δυο απομακρυσμένες κοινότητες του Καναδά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, κάποια θύματα φαίνεται πως ήταν στόχοι των υπόπτων, ενώ άλλοι μπήκαν στο στόχαστρό τους τυχαία.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των δυο υπόπτων, για τους οποίους έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους!

«Καταγράψαμε 10 νεκρούς σε 13 τοποθεσίες των κοινοτήτων Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και Γουέλντον, στη Σασκάτσουαν» (σ.σ.: επαρχία του κεντρικού Καναδά), δήλωσε η Ρόντα Μπλάκμορ, η υποδιευθύντρια της βασιλικής χωροφυλακής του Καναδά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πολλά άλλα θύματα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 έχουν μέχρι στιγμής διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε.

Η αστυνομία κατονόμασε τους δύο υπόπτους, ανέφερε πως πρόκειται για τους Ντέιμιεν Σάντερσον και Μάιλς Σάντερσον, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, διευκρινίζοντας πως κινούνται με αυτοκίνητο crossover SUV, ένα μαύρο Nissan Rogue.

Οι δύο ύποπτοι – Φωτογραφία Reuters

Οι επιθέσεις έγιναν σε διάφορες τοποθεσίες και η αστυνομία εξετάζει 13 τόπους εγκλήματος!

Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα θύματα που πήγαν μόνα τους σε νοσοκομεία, σημείωσε η Μπλάκμορ.

Οι μαζικές επιθέσεις με μαχαίρια σε δυο απομακρυσμένες κοινότητες της επαρχίας Σασκάτσουαν του Καναδά ήταν «φρικιαστικές και θλιβερές», τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας, Τζάστιν Τριντό.

«Οι επιθέσεις στη Σασκάτσουαν (…) ήταν φρικιαστικές και θλιβερές. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο και αυτούς που τραυματίστηκαν», τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter.

