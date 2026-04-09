Κόσμος

Κανονικά η Τελετή του Αγίου Φωτός λέει το Ισραηλινό ΥΠΕΞ – Σταμάτησαν οι πυραυλικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ

«Η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο»
Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο ( ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI)

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ προχώρησε σε ενημέρωση πρέσβεων ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση.

Η σύσκεψη για την Τελετή του Αγίου Φωτός πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιακόβ Λίβνε, και του επικεφαλής του Πρωτοκόλλου, Γκιλ Χάσκελ.

Όπως επισημάνθηκε, οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, γεγονός που επιτρέπει τη διεξαγωγή της τελετής στον Ναό της Αναστάσεως με ασφάλεια το Μεγάλο Σάββατο.

Σε αναρτήσεις της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα και του ΥΠΕΞ τονίζεται ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η τελετή μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, συνοδευόμενη από ευχές για το Πάσχα.

«Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο. Καλό Πάσχα», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
98
70
53
44
Newsit logo
Newsit logo