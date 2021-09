Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά να απομακρυνθούν από το Αφγανιστάν και το καθεστώς των Ταλιμπάν. Με κάθε τρόπο επιχειρούν να διαφύγουν προς τη Δύση, περνώντας ακόμα μέσα από την έρημο.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Ατελείωτα καραβάνια ανθρώπων διασχίζουν την έρημο που βρίσκεται στα σύνορα Πακιστάν και Ιράν. Αφγανοί, κάθε ηλικίας, έγκυες και βρέφη, ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι, ευελπιστώντας να ξεφύγουν από τον εφιάλτη των Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το βίντεο απεικονίζει άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να κατευθύνονται πιθανότατα στην Τουρκία, ενώ πολλοί από αυτούς ευελπιστούν να φθάσουν στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ταξίδι τους διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις ώρες και το έδαφος είναι ανώμαλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώτος τους σταθμός είναι το Πακιστάν και από εκεί συνεχίζουν το ταξίδι τους μαζί με Ιρανούς λαθρέμπορους. «Αυτοί είναι οι πιο φτωχοί άνθρωποι, γιατί υπάρχουν άλλοι τρόποι που περιλαμβάνουν λιγότερο περπάτημα, αλλά αυτές οι διαδρομές κοστίζουν περισσότερο», αναφέρει στην Daily Mail ένας από τους Αφγανούς που έκανε πρόσφατα το εξαντλητικό ταξίδι.

Το επικό ταξίδι των Αφγανών – σύμφωνα με την Daily Mail – ξεκινά από την ερημική Νιμρούζ, την πιο αραιοκατοικημένη επαρχία του Αφγανιστάν, που καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από ερήμους και βουνά.

