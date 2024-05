Singapore Airlines: 73χρονος συνταξιούχος ο νεκρός από τις αναταράξεις

Ένας σκηνοθέτης μουσικού θεάτρου στο Μπρίστολ είναι ο 73χρονος Βρετανός που έχασε τη ζωή του όταν το αεροσκάφος της Singapore Airlines, που πραγματοποιούσε την πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη, αντιμέτωπισε αιφνίδιες ισχυρές αναταράξεις πάνω από τη Μιανμάρ την Τρίτη (21.5.24).

Σύμφωνα με τις Αρχές της Μπανγκόκ, όπου το αεροσκάφος της Singapore Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, ο άτυχος 73χρονος κατά πάσα πιθανότητα υπέστη έμφραγμα.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», πρόκειται για τον Τζέφρι Ραλφ Κίτσεν, σκηνοθέτη μουσικού θεάτρου από το Γκλουστερσάιρ.

Ο Κίτσεν, που ήταν συνταξιούχος ασφαλιστής, ήταν επικεφαλής του Thornbury Musical Theatre Group στο Μπρίστολ, ταξίδευε με τη σύζυγό του, Λίντα, για διακοπές έξι εβδομάδων στη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδονησία και την Αυστραλία.

Η γυναίκα του πιστεύεται ότι νοσηλεύεται και είναι άγνωστη η κατάσταση της υγείας της. Επίσης, 23 άτομα έχουν τραυματιστεί, 7 με σοβαρά τραύματα.

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος των αναταράξεων αλλά και τον πανικό που επικράτησε μέσα στο αεροπλάνο.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv — Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024

Στο πάτωμα έχουν πέσει οι δίσκοι με τα φαγητά που προορίζονταν για τους επιβάτες. Στην καμπίνα έχουν πέσει οι μάσκες οξυγόνου ενώ κάποιοι επιβαίνοντες είναι γεμάτοι αίματα στο πρόσωπο.

Severe turbulence on #SingaporeAirlines flight from London to Singapore results in 1 death and several injured passengers.



This is a reminder – always have your seat belts fastened when inflight. #SQ321 pic.twitter.com/NV9yoe32ZC — Bandit (@BanditOnYour6) May 21, 2024

Ακόμα ένα βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας όπου ο πιλότος ανακοινώνει την αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ.

SQ-321 – LHR-SIN



This is where the Captain announces of a diversion to Bangkok.



Note the indentation on the luggage bin. 🙏🏼

(Video WhatsApp forward) #SQ321 pic.twitter.com/AvnF1oMFTq — manisha singhal (@manishasinghal) May 21, 2024

Οι επιβάτες πασχίζουν να κρατηθούν στις θέσεις και προσεύχονται εν μέσω σφοδρών αναταράξεων. Επικρατεί πανικός και ακούγονται ουρλιαχτά.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που μία αεροσυνοδός πετάγεται στο ταβάνι του αεροπλάνου:

This is the moment a flight attendant was thrown to the ceiling of the plane after violent turbulence.



Ten people had minor injuries on the flight from Pristina to EuroAirport Basel.



For the latest videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/q55fSGl1dQ — Sky News (@SkyNews) June 17, 2019

Το χρονικό του τρόμου

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία.

Σε ένα σημείο του ταξιδιού, το αεροσκάφος Boeing της Singapore Airlines έπεσε σε ένα κενό αέρος που το ώθησε να πέσει περίπου 6.000 πόδια. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλοι 30.

🚨🚨🚨Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured #SingaporeAirlines #Boeing pic.twitter.com/zwSFfnERaX — Rosy (@rose_k01) May 21, 2024

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Μπανγκόκ δήλωσε ότι ιατρική ομάδα βρίσκεται σε επιφυλακή.

«Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους», υπογράμμισε η εταιρεία. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για να προσφέρουμε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα».

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού», σημείωσε η εταιρεία.

Η ανακοίνωση της Singapore Airlines:

«Η πτήση #SQ321 της Singapore Airlines, που εκτελούσε δρομολόγιο από Λονδίνο (Heathrow) προς Σιγκαπούρη στις 20 Μαΐου 2024, παρουσίασε σοβαρές αναταράξεις κατά τη διαδρομή. Το αεροσκάφος εκτράπηκε προς Μπανγκόκ και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα στις 21 Μαΐου 2024.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες και ένας νεκρός στο Boeing 777-300ER.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 211επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος.

Η Singapore Airlines εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού.

Προτεραιότητά μας είναι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας και στέλνουμε μια ομάδα στην Μπανγκόκ για να παράσχει οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια χρειαστεί».

Αυτό είναι το μοιραίο Boeing 777-300ER

«Φρικτή εμπειρία» – Σοκάρουν οι περιγραφές των επιβατών

Αιμόφυρτοι επιβάτες «ούρλιαζαν από τον πόνο» μετά από αναταράξεις σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Σιγκαπούρη.

Ένας επιβάτης της Singapore Airlines έδωσε μια τρομακτική περιγραφή των όσων συνέβησαν στην πτήση μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Ο Dzafran Azmir, ένας 28χρονος φοιτητής, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι το αεροπλάνο άρχισε να τρέμει πριν αρχίσει να πέφτει ξαφνικά.

«Ξαφνικά το αεροσκάφος άρχισε να γέρνει και έτρεμε, οπότε άρχισα να προετοιμάζομαι για το τι θα συνέβαινε. Στα ξαφνικά ακολούθησε μια πολύ δραματική πτώση, οπότε όλοι όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας εκτοξεύτηκαν στο ταβάνι», είπε.

«Κάποιοι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες αποσκευών και τις βαθούλωσαν, χτύπησαν στα σημεία όπου βρίσκονται τα φώτα και οι μάσκες και τα έσπασαν» λέει ένας άλλος.

Ο Andrew Davies, από το Lewisham του Λονδίνου, έγραψε στο X (πρώην Twitter) ότι ο ίδιος και άλλοι επιβάτες που δεν τραυματίστηκαν από τις αναταράξεις περιμένουν αυτή τη στιγμή σε χώρο αναμονής στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον κ. Davies, ένας άνδρας που ταξίδευε με τη σύζυγό του στην πτήση πέθανε.

Έγραψε στο Χ: «Ήμουν σε εκείνη την πτήση και βοήθησα όσο μπορούσα. Όσοι δεν τραυματίστηκαν (συμπεριλαμβανομένου εμού) βρίσκονται σε χώρο αναμονής στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ. Η καρδιά μου είναι με τον κύριο που έχασε τη ζωή του και την καημένη τη γυναίκα του. Φρικτή εμπειρία»

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν – συμπεριλαμβανομένων των αεροσυνοδών που ήταν στωικοί και έκαναν ό,τι μπορούσαν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Μπανγκόκ ανταποκρίθηκαν γρήγορα. Το σήμα για τη ζώνη ασφαλείας άναψε, έβαλα αμέσως τη ζώνη μου και μετά το αεροπλάνο απλά έπεσε» είπε ένας άλλος.

«Επιβάτες με ιατρική εκπαίδευση βοήθησαν όσο μπορούσαν. Κάναμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον άτυχο κύριο που πέθανε. Ένας άλλος επιβάτης ξάπλωσε στο διάδρομο πίσω μου. Δεν είμαι σίγουρος τι συνέβη με αυτούς. Μακάρι να μπορούσα να είχα βοηθήσει περισσότερο» περιγράφει ένας άλλος.

«Τα αντικείμενα σκορπίστηκαν, ο καφές και το νερό πιτσίλισαν το ταβάνι. Σουρεαλιστικό. Τόσοι πολλοί τραυματίες. Χτυπήματα στο κεφάλι, αυτιά να αιμορραγούν. Μια κυρία ούρλιαζε από τους πόνους της πλάτης της. Δεν μπορούσα να τη βοηθήσω – απλώς της έφερα νερό» περιγράφει ένας ακόμα επιβάτης.

