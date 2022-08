Ο 21χρονος ράπερ Τακάγιο Νέμπχαρντ, γνωστός ως “TKorStretch” έχασε τη ζωή του από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας (29.08.2022) στο Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, το οποίο γιορτάζει τον πολιτισμό της Καραϊβικής και επέστρεψε έπειτα από δύο χρόνια αναστολής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η αστυνομία τον απομάκρυνε από το πλήθος και ο άνδρας δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες αλλά αργότερα εξέπνευσε σε νοσοκομείο του δυτικού Λονδίνου όπου μεταφέρθηκε.

https://t.co/gXrwarTdJM

Man stabbed to death at the Notting Hill Carnival was rapper TKorStretch from Bristol pic.twitter.com/cFymYaKP3X