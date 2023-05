«Διάλογο» με τους νεκρούς γονείς του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να έχει μια 60χρονη Ρωσίδα, η Ιρίνα Τσιμπάνεβα, που το περασμένο φθινόπωρο επισκέφτηκε το νεκροταφείο της Αγίας Πετρούπολης.

Εκείνο που ήθελε να πει στους γονείς του Πούτιν η Ρωσίδα συνταξιούχος, ήταν πως ο γιός τους ήταν «δολοφόνος» και πως έπρεπε «να τον πάρουν μαζί τους».

Είναι άγνωστο αν θέλησε να στείλει προφορικά το μήνυμά της, αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό: έγραψε κι ένα σημείωμα που άφησε στον τάφο του πατέρα και της μητέρας του Πούτιν, στο οποίο μεταξύ άλλων τους αποκαλούσε «γονείς ενός μανιακού».

«Θάνατος στον Πούτιν, αναθρέψατε ένα τέρας και δολοφόνο», έγραφε στο σημείωμα, προτρέποντας τους νεκρούς γονείς «να τον πάρουν μαζί τους».

Φυσικά η 60χρονη Ρωσίδα Ιρίνα Τσιμπάνεβα συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της ρωσικής Δικαιοσύνης για το αδίκημα της βεβήλωσης τάφου.

Irina Tsybaneva left a note at the gravestones of Putin’s parents in St Petersburg that concluded, “you raised a freak and a killer”. pic.twitter.com/Crmlpi4Xrk

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, όμως τελικά το Δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο SOTA, η Τσιμπάνεβα δεν σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Είπε ότι έγραψε το σημείωμα αφού είδε τις ειδήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και «κατάλαβε ότι όλα είναι πολύ τρομακτικά, όλα είναι πολύ θλιβερά και υπάρχουν πολλοί νεκροί», σύμφωνα με έναν άλλον ενημερωτικό ιστότοπο, τον Mediazona.

The trial of Irina Tsybaneva, who tried to get Putin’s dead parents to take him to the underworld, has just concluded in St. Petersburg. The court has been remarkably lenient.https://t.co/4bJvJ4ITg6