Κατάρ – Al Udeid: Ποια είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή με τους 8.000 στρατιώτες που βομβάρδισε το Ιράν

Η Al Udeid είναι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, με δύο διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης 12.000 ποδιών που εκτείνονται στην έρημο του Κατάρ και σχεδόν 8.000 αμερικανούς στρατιώτες.

Η αμερικανική βάση, στεγάζει στρατηγικά βομβαρδιστικά, δεξαμενόπλοια και μέσα επιτήρησης, ενώ οι εκτεταμένοι, καλά συντηρημένοι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης επιτρέπουν δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης – είναι τόσο ζωτικής σημασίας που πριν μερικές εβδομάδες την είχε επισκεφτεί και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επιχειρησιακός κόμβος, ο οποίος υποστηρίζει τις στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Ασία, δέχθηκε νωρίτερα απόψε (23.06.2025) επίθεση από ιρανικά αντίποινα μετά την επιδρομή βομβαρδισμού το πρωί της Κυριακής.

Το Κατάρ έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στη βάση Al Udeid το 2000. Μόλις οι Αμερικανοί ανέλαβαν τη διαχείριση της βάσης το 2001, η Ντόχα και η Ουάσινγκτον υπέγραψαν συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2002 με την οποία αναγνωρίστηκε επίσημα η παρουσία του αμερικανικού στρατού στις εγκαταστάσεις της Al Udeid.

Εκτός από τη στέγαση της 379ης Εκστρατευτικής Αεροπορικής Πτέρυγας της USAF, χρησιμεύει επίσης ως βάση για την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και το No. 83 Group RAF της RAF. Μαζί με έναν αριθμό αρμάτων μάχης, μονάδων στρατιωτικής υποστήριξης και μια επαρκή ποσότητα στρατιωτικού υλικού αιχμής, η βάση αυτή χρησιμεύει ως έδρα για την 319η Εκστρατευτική Αεροπορία, η οποία αποτελείται από βομβαρδιστικά, μαχητικά και αναγνωριστικά αεροσκάφη.

Με περισσότερα από 100 αεροσκάφη και πλούσια ιστορία που έχει τις ρίζες της στην εκστρατεία της Όγδοης Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η 379η Εκστρατευτική Πτέρυγα Αεροπορίας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην παροχή πολεμικής αεροπορικής ισχύος και βασικών λειτουργιών όπως η αεροϊατρική εκκένωση και η υποστήριξη πληροφοριών σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων.

At this moment, Iran has launched a missile attack on Al Udeid Air Base, the largest US air base in the Middle East, located in Qatar.#Iran #USA pic.twitter.com/mmKWXZthRf