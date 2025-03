Κατέρρευσε η εκεχειρία στη Γάζα: Εκατοντάδες νεκροί μετά τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 330 άνθρωποι, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας, τερματίζοντας με αυτό τον τρόπο μονομερώς την εκεχειρία της 19η Ιανουαρίου.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (18.3.2025) το Ισραήλ πραγματοποίησε εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους της Χαμάς με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι ενώ τραυματίστηκαν ακόμα δεκάδες άνθρωποι στη Γάζα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο στελέχη της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς και υποδομές της οργάνωσης για όσο χρειαστεί, έκαναν σαφές πως αναμένονται νέες χερσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα μάλιστα με το Associated Press, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή για εκκένωση της ανατολικής Λωρίδας της Γάζας.

The IDF issues evacuation warnings to Palestinians residing on the edges of the Gaza Strip, as the military overnight launched a surprise aerial bombing campaign against Hamas.



In a post on X, the IDF's Arabic-language spokesman, Col. Avichay Adraee, publishes a map of… pic.twitter.com/xtVw9vbsNb

Israeli aircraft as well as artillery surrounding Gaza, targeted dozens of terror targets throughout the Gaza Strip within the last hour, with reports so far suggesting over 150 casualties though the number is expected to rise. pic.twitter.com/3DXifI6qD8 — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2025

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 330 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες. Ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, δεκάδες από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Το υπουργείο Υγείας κατέγραψε πάνω από 330 νεκρούς, στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες, και εκατοντάδες τραυματίες, δεκάδες από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του υπουργείου Υγείας Μοχάμεντ Ζακούτ.

Πρόκειται για μεγαλύτερα ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη της εκεχειρίας της 19ης Ιανουαρίου.

Urgent: Initial death toll: 40 martyrs and 150 wounded as a result of the Israeli bombing of the Gaza Strip.

pic.twitter.com/hLcd5EoFXN — إبراهيم ناجي (@Lqa3viDYYW0l8VX) March 18, 2025

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία στην οποία φαίνονται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ο διοικητής της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet Ρονέν Μπαρ και ο αρχηγός της Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Τομέρ Μπαρ στο υπόγειο διοικητήριο στο στρατηγείο του Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια των νέων αεροπορικών βομβαρδισμών στη Γάζα.

The IDF releases footage showing Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir, Shin Bet head Ronen Bar, and chief of the Israeli Air Force Maj. Gen. Tomer Bar at the IAF’s underground command center at the military headquarters in Tel Aviv, during the overnight airstrikes in the Gaza… pic.twitter.com/PGdodrxezo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 18, 2025

Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών της Χαμάς

Ο στρατηγός Μαχμούντ Αμπού Ουάτφα, επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών που σάρωσαν τη νύχτα τον θύλακο, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στη Γάζα.

Ο στρατηγός Αμπού Ουάτφα, ως εκ του αξιώματός του επικεφαλής τόσο της αστυνομίας όσο και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας της Χαμάς στην εμπόλεμη περιοχή, σκοτώθηκε σε πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δυο πηγές του AFP, η μια από τις οποίες εργάζεται στο υπουργείο που έμεινε ακέφαλο.

Με εντολή Νετανιάχου οι νέοι βομβαρδισμοί

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσαν διαταγή στον στρατό να προχωρήσει σε «σθεναρή δράση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρώτου που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε «την επανειλημμένη άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας» και την «απόρριψη όλων των προτάσεων που έλαβε από τον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τους μεσολαβητές», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Με τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «διεξάγουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν μέσω Telegram η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ).

«Το Ισραήλ, εφεξής, θα δράσει αποφασιστικά εναντίον της Χαμάς με αυξημένη στρατιωτική ισχύ», σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του πρωθυπουργού Νετανιάχου, που διευκρινίζει πως το επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση το σαββατοκύριακο και έχει την έγκρισή της.

Gaza is being bombarded as we speak.



The humiliating and awful ceasefire is finally over.



pic.twitter.com/wwZNsRxtR9 — (@NiohBerg) March 18, 2025

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «τορπίλισε» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ότι έβαλε τέλος «μονομερώς» στην ανακωχή. Έκρινε ακόμη πως ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την επανέναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σαν πολιτικό «σωσίβιο».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «και η εξτρεμιστική κυβέρνησή του αποφάσισαν να τορπιλίσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εκθέτοντας τους αιχμαλώτους στη Λωρίδα της Γάζας σε τύχη αβέβαιη», πρόσθεσε.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα σημείωσε αρχικά πως έγιναν τουλάχιστον 35 πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ανέφερε πως έγιναν επίσης πλήγματα στον βορρά – στην Μπέιτ Λάχια, στην Μπέιτ Χανούν και αλλού.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ σημείωσε πως άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χαν Γιούνις (νότια) και δεκάδες άλλοι στη Νουσέιρατ (κεντρικά), στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και σε άλλες πόλεις του βόρειου τομέα.

I don’t even know what to say – the images are brutal, mostly children, from what I have seen



Over 250 Palestinians in Gaza were killed tonight while they were sleeping. Over 300 injured.



Israel did this in an hour after announcing they had ended the ceasefire without any… pic.twitter.com/JbJTmrl9eI — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 18, 2025

Οι ΗΠΑ ήταν ενημερωμένες για τις νέες επιθέσεις

Είχε υπάρξει διαβούλευση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και αυτήν του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτού εξαπολυθούν οι εκτεταμένοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της προεδρίας των ΗΠΑ παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά.