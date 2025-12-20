Κατεχόμενα: Σάλος με την επίσκεψη μαθητών σε στρατόπεδο στη Λευκωσία – Φωτογραφήθηκαν κρατώντας όπλα

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίσκεψη 11χρονων μαθητών του «τουρκικού κολεγίου μααρίφ» (TMK) στα Κατεχόμενα, σε στρατιωτική μονάδα στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στους επίσημους λογαριασμούς του σχολείου, οι οποίες μάλιστα διαγράφηκαν στη συνέχεια μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν, οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού φωτογραφήθηκαν κρατώντας όπλα και ποζάροντας μπροστά από στρατιωτικό εξοπλισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως μεταδίδει η τούρκικη εφημερίδα «Yeni Düzen», οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν έδειχναν ανήλικα παιδιά να σημαδεύουν με όπλα και να ενημερώνονται για τα βαρέα οπλικά συστήματα.

Στην αρχική ανάρτηση, η οποία διαγράφηκε μετά από αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόταν ότι η επίσκεψη στο 3ο τάγμα του 1ου συντάγματος πεζικού του κατοχικού στρατού στην κατεχόμενη Λευκωσία έγινε για τη «μεταλαμπάδευση της ιστορίας του αγώνα των Τουρκοκυπρίων στις νέες γενιές».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, οι μαθητές έτυχαν ενημέρωσης για τον οπλισμό και τον εξοπλισμό της μονάδας, ενώ συμμετείχαν και σε δραστηριότητες με drones.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου και το ΚΥΠΕ, ο διευθυντής του σχολείου, Τζαντάν Κορτάι, απέφυγε να προβεί σε σχολιασμό του περιστατικού.

Από την πλευρά του, ο «υπουργός παιδείας», Ναζίμ Τσαβούσογλου, δήλωσε άγνοια για το συμβάν, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί επίσημη εκπαιδευτική πολιτική και προαναγγέλλοντας έρευνα για το θέμα.