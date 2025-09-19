Καβούρι μπήκε στο αυτί ενός αγοριού στο Μεξικό: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι γιατροί το βγάζουν ζωντανό

Μέσα σε όλες τις φοβίες, όπως με τα έντομα, με τα ύψη και τους κλειστούς χώρους, μία νέα φοβία έρχεται να προστεθεί στη «λίστα» των πιο ευαίσθητων. Τα καβούρια (μικρού μεγέθους) μπορούν κανονικά να μπαίνουν στα αυτιά των ανθρώπων, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία που μπορεί να προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα. Αυτή ακριβώς την περιπέτεια είχε και ένα μικρό αγόρι από το Μεξικό.

Ο μικρός Πέδρο πήγε βόλτα σε παραλία του Μεξικού με την μητέρα του Κίτζια Μίτρε που είναι και influencer, όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και πως κάτι κουνιέται στο κεφάλι του. Τότε η μητέρα του τον πήγε σε Κέντρο Υγείας όπου και αποδείχθηκε η «εισβολή» του καβουριού μέσα στο αυτί του.

Οι γιατροί εξετάζοντας τα αυτιά του διαπίστωσαν πως ένα μωρό καβούρι είχε εγκλωβιστεί και αμέσως πήραν τσιμπίδα για να το βγάλουν και να ανακουφίσουν το παιδί από τους αφόρητους πόνους.

Στο βίντεο που ανέβασε η μητέρα στο TikTok, φαίνεται το αγοράκι να έχει κοκκινήσει από τα κλάματα και τα μάτια του να είναι πρησμένα και δακρυσμένα. Το χέρι του κρατά με συμπόνια η μητέρα του ενώ οι γιατροί προσπαθούν να κρατήσουν το κεφάλι ακίνητο και να του κάνουν την εξαγωγή.

Δείτε το βίντεο:

«Θα τυφλωθώ;», ακούγεται να ρωτά με την μητέρα του να τον διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.

Εν τέλει οι γιατροί έβγαλαν εις πέρας την αποστολή και η κάμερα αμέσως ζούμαρε πάνω στο καβούρι το οποίο ήταν ζωντανό και κινούνταν πάνω στο κρεβάτι που ήταν ξαπλωμένο και το παιδί.