Καζακστάν: Η δραματική επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή του αεροσκάφους

Ο δραματικός διάλογος του πιλότου του αεροπλάνου της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη την Τετάρτη (25.12.2024) στο Καζακστάν, με τον πύργο ελέγχου προκαλεί ανατριχίλα.

Το επιβατικό αεροπλάνο Embraer συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου στο Καζακστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι.

Η daily mail φέρνει στη δημοσιότητα τα τελευταία αγωνιώδη μηνύματα του πιλότου, τα δραματικά λεπτά πριν την πτώση του αεροσκάφους – πηγές στο Αζερμπαϊτζάν ανέφεραν σήμερα στο πρακτορείο Reuters, ότι καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Στις 8:12, το πλήρωμα ανέφερε ότι «χάθηκαν και τα δύο GPS» του Embraer E190AR και ζήτησε βοήθεια για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μπακού, προφανώς μετά το ξαφνικό κλείσιμο του αεροδρομίου του Γκρόζνι.

Στις 8:16, ένας από τους πιλότους δήλωσε: «Έχουμε βλάβη ελέγχου, χτύπημα πουλιού στο πιλοτήριο. Χτύπημα πουλιού στο πιλοτήριο (δεν ακούγεται)…».

Η απάντηση του ελέγχου εδάφους: «AXY8243 κατανοητό, τι είδους βοήθεια χρειάζεστε;»

Ο κυβερνήτης ανέφερε ότι επεδίωκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο στο Μπακού, αλλά στις 8:17, ο πιλότος ανακοίνωσε ότι «κατευθυνόταν προς Mineralnye Vody» – ένα αεροδρόμιο στη νότια Ρωσία.

Ο πύργος ελέγχου του λέει να «εκτελέσει αριστερή τροχιά» – αλλά το πιλοτήριο απαντά: «Δεν μπορώ να εκτελέσω, ο έλεγχος έχει χαθεί».

Στις 8:19, ένας από τους πιλότους δηλώνει: «Δεν μπορώ να διατηρήσω τα 150, έχουμε υψηλή πίεση στην καμπίνα».

Η απάντηση του ελέγχου εδάφους: «AXY8243 κατανοητό».

Ένα λεπτό αργότερα, στις 8:20, την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης, ο πιλότος λέει: «Αριστερά 360, το αεροπλάνο μου χάνει τον έλεγχο».

Στις 8:21, σύμφωνα με το κείμενο που διέρρευσε, το πλήρωμα αποφασίζει αντ’ αυτού να κατευθυνθεί προς τη Μαχατσκάλα, ένα ρωσικό αεροδρόμιο στην Κασπία Θάλασσα.

Στις 8:22, το πλήρωμα αναφέρει: «Τώρα τα υδραυλικά έχουν αποτύχει».

Δύο λεπτά αργότερα, ο πιλότος εμφανίζεται να αρνείται ότι δήλωσε «κίνδυνο» στο αεροσκάφος και λέει στον επίγειο έλεγχο: «Το σκάφος [αεροπλάνο] είναι εντάξει».

Αλλά ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορεί στη συνέχεια να ακούσει σωστά το πλήρωμα.

«Σας ακούω πολύ δύσκολα…. πείτε μου το υψόμετρό σας».

Το αεροπλάνο αργότερα εξαφανίστηκε από τα ραντάρ για 37 λεπτά πριν επανεμφανιστεί καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Ακτάου.

«Ο πιλότος μπέρδεψε το ισχυρό χτύπημα στο αεροπλάνο με σύγκρουση με σμήνος πουλιών», ανέφερε το ρωσικό κανάλι Telegram VChK-OGPU.

«Στην πραγματικότητα, η ζημιά δείχνει ότι, πιθανότατα, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από συστήματα αεράμυνας εξερράγη κοντά στο αεροπλάνο», σημειώνει.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση J2-8243 από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τον Γκρόζνι, στην Τσετσνία. Συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας αφού αντιμετώπισε μια «έκτακτη ανάγκη». Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας, ενδέχεται να χτυπήθηκε από ένα σμήνος πουλιών.

Μία από τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S. Οι τηλεπικοινωνίες του διακόπηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών ενώ πλησίαζε στο Γκρόζνι. «Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έγινε επίτηδες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα, το Μπακού αναμένει από τη ρωσική πλευρά να παραδεχτεί την κατάρριψη του αζέρικου αεροσκάφους», πρόσθεσε.

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt