Καζακστάν: Η στιγμή που επικίνδυνος οδηγός χάνει τον έλεγχο ενός Lada και «κατεδαφίζει» χριστουγεννιάτικο δέντρο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένα απίστευτο περιστατικό με έναν ανεύθυνο και επικίνδυνο οδηγό στο Καζακστάν, ο οποίος θεώρησε «καλή ιδέα» να κάνει ελιγμούς σε κεντρικό δρόμο, με αποτέλεσμα να την «πληρώσει» ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ειδικότερα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που οδηγός προχωρούσε στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριάγκας στο Καζακστάν, όταν έκανε αναστροφή και μετά από μερικές «κολιές» έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αφού «κατεδάφισε» το ύψους 12 μέτρων δέντρο, ο ίδιος συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του, χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος για το συμβάν.

In Kazakhstan, a driver went drifting and knocked down the main New Year’s tree



The incident happened on the central square in the city of Saryagash.



Later, the young man told police that he was trying to drive around the tree, lost control of the vehicle, and crashed into… pic.twitter.com/qnuJHfmPrp — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν αρχικά να τον ταυτοποιήσουν και έπειτα να τον εντοπίσουν, χάρη στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αμάξι τύπου Lada κατασχέθηκε από τις αρχές ενώ ο οδηγός πήρε πρόστιμο ενώ θα καλύψει την οικονομική ζημιά που προκάλεσε.