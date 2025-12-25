Κόσμος

Καζακστάν: Η στιγμή που επικίνδυνος οδηγός χάνει τον έλεγχο ενός Lada και «κατεδαφίζει» χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ο ίδιος συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του, χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος για το συμβάν
Η στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Η στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο / Screengrab από X

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στα social media ένα απίστευτο περιστατικό με έναν ανεύθυνο και επικίνδυνο οδηγό στο Καζακστάν, ο οποίος θεώρησε «καλή ιδέα» να κάνει ελιγμούς σε κεντρικό δρόμο, με αποτέλεσμα να την «πληρώσει» ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ειδικότερα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που οδηγός προχωρούσε στην κεντρική πλατεία της πόλης Σαριάγκας στο Καζακστάν, όταν έκανε αναστροφή και μετά από μερικές «κολιές» έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αφού «κατεδάφισε» το ύψους 12 μέτρων δέντρο, ο ίδιος συνέχισε ανενόχλητος την πορεία του, χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα ανήσυχος για το συμβάν.

 

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν αρχικά να τον ταυτοποιήσουν και έπειτα να τον εντοπίσουν, χάρη στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αμάξι τύπου Lada κατασχέθηκε από τις αρχές ενώ ο οδηγός πήρε πρόστιμο ενώ θα καλύψει την οικονομική ζημιά που προκάλεσε.

