Βρετανία: Γιατρός ακρωτηρίασε τα πόδια του για να ικανοποιήσει αρρωστημένο φετίχ του

Χειρουργός στη Βρετανία, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση αφού αυτοακρωτηριάστηκε (!) προκειμένου να ικανοποιήσει σεξουαλική του διαστροφή και στη συνέχεια διεκδίκησε σχεδόν μισό εκατομμύριο λίρες μέσω ασφαλιστικών απαιτήσεων, διαγράφηκε από το γενικό ιατρικό συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μάλιστα, ο πρώην, πλέον, χειρουργός, Νιλ Χόπερ από τη Βρετανία είχε στην κατοχή του και ακραίο πορνογραφικό υλικό, αλλά το ότι προκάλεσε σκόπιμα βλάβη στα κάτω άκρα του μέχρι να απαιτείται ο ακρωτηριασμός τους, ξεπερνά κάθε λογική.

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Ο αγγειοχειρουργός καταδικάστηκε σε 32 μήνες κάθειρξη, καθώς παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο περιπτώσεις απάτης μέσω ψευδών δηλώσεων οι οποίες σχετίζονταν με αιτήματα αποζημίωσης που υπέβαλε, στα οποία ισχυριζόταν πως οι ακρωτηριασμοί οφείλονταν σε σηψαιμία και όχι σε τραύματα που ευθυνόταν ο ίδιος.

Ο Χόπερ υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες Aviva και Old Mutual Health, ισχυριζόμενος ότι τα πόδια του «είχαν ακρωτηριαστεί λόγω ασθένειας και όχι λόγω αυτοτραυματισμού».

Σύμφωνα με τον «Guardian», ο Χόπερ κρίθηκε, επίσης, ένοχος για τρεις κατηγορίες κατοχής ακραίας πορνογραφίας, συμπεριλαμβανομένου υλικού από τον ιστότοπο EunuchMaker.

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Την ίδια ώρα αρκετοί από τους πρώην ασθενείς του έχουν ήδη ζητήσει νομική καθοδήγηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την αναγκαιότητα των ιατρικών πράξεων στις οποίες είχαν υποβληθεί.

Ο Χόπερ εργαζόταν σε νοσοκομεία της Κορνουάλης από το 2013 έως τον Μάρτιο του 2023, όταν και τέθηκε σε αργία μετά τη σύλληψή του.

Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το όνομά του απενεργοποιήθηκε προσωρινά από το ιατρικό μητρώο, ενώ το δικαστήριο ενημερώθηκε πως η σύζυγός του έχει κινήσει διαδικασίες διαζυγίου.