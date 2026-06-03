Κόσμος

Ήττα Τραμπ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις εξουσίες του στον πόλεμο με το Ιράν

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί βουλευτές υποστήριξαν το ψήφισμα που είχαν προωθήσει οι Δημοκρατικοί
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein
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Ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στη στρατιωτική σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (04.06.2026) η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων αποτελεί μία συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα επιβάλει ψηφοφορίες για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία.

Το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα, αλλά δεν θα σταλεί στον Πρόεδρο για υπογραφή.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 215 έναντι 208, με τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές Τόμας Μάσσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον να υπερβαίνουν τα κομματικά όρια για να υποστηρίξουν το ψήφισμα.

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