Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7 στις 15 Ιουνίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (3/6/26), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7.

Η σύνοδος αυτή είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για τη Γαλλία αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.