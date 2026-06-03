Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7 στις 15 Ιουνίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, στις αρχές Ιουλίου
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Kevin Lamarque
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (3/6/26), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7.

Η σύνοδος αυτή είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για τη Γαλλία  αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.

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