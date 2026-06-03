Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει την ταινία «Λάθος Κίνηση»: Είχε δείξει γυμνή την 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι – «Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό»

Σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Γερμανού σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς να αποσύρει από τη διανομή την ταινία «Λάθος Κίνηση», έπειτα από τις καταγγελίες της Ναστάζια Κίνσκι για σκηνή στην οποία εμφανίζεται η ηθοποιός γυμνή σε ηλικία μόλις 13 ετών.

Ο βραβευμένος δημιουργός παραδέχθηκε ότι η ηθοποιός Ναστάζια Κίνσκι δεν προστατεύθηκε επαρκώς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας και της ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ταινία του 1975 δεν θα διανέμεται πλέον, αναγνωρίζοντας ότι η επίμαχη σκηνή εγείρει σοβαρά ζητήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο.

Η Ναστάζια Κίνσκι είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι εδώ και χρόνια προσπαθούσε να πείσει τον σκηνοθέτη να αφαιρέσει τη συγκεκριμένη σκηνή, χωρίς αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της, παρότι τότε ήταν πολύ μικρή, είχε καταλάβει ότι κάτι δεν ήταν σωστό.

«Ήταν η πρώτη μου ταινία, ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ακόμη και στα 13 της χρόνια αντιλαμβανόταν ότι η κατάσταση δεν ήταν φυσιολογική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της ηθοποιού σχολίασε ότι η απόσυρση της ταινίας θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του επειδή η απόφαση ελήφθη μόνο μετά τη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις της Κίνσκι.

Ο Βέντερς γνωστοποίησε επίσης ότι το Ίδρυμα Βιμ Βέντερς, το οποίο διαχειρίζεται τα δικαιώματα της ταινίας, θα ξεκινήσει διάλογο με κινηματογραφικούς φορείς στη Γερμανία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται σήμερα αμφιλεγόμενα έργα του 20ού αιώνα.

Η υπόθεση έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την προστασία ανήλικων ηθοποιών στον κινηματογράφο και τον τρόπο με τον οποίο παλαιότερες παραγωγές αξιολογούνται υπό το πρίσμα των σύγχρονων αντιλήψεων και κανόνων.