Καζάνι που βράζει η Ανατολική Μεσόγειος! Πού το πάει ο Ερντογάν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την κίνηση Ερντογάν να υπογράψει τα “μνημόνια συνεργασίας” με τη Λιβύη -ή μάλλον με την κυβέρνηση της Τρίπολης καθώς αμφισβητείται εκ των έσω- αλλά και την “απάντηση” της Αθήνας, που μετά από ένα διπλωματικό μαραθώνιο επιτάχυνε τις διαδικασίες για την υπογραφή του αγωγού EastMed.

Η πρωτοβουλία του Ερντογάν προβληματίζει τους διεθνείς αναλυτές, όπως αποτυπώνεται σε δημοσίευμα του Reuters. Οι αναλυτές εικάζουν πως η Τουρκία ήθελε να προκαλέσει συναγερμό στην Ελλάδα και την Κύπρο προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι είναι έτοιμη να παίξει σκληρά και να επιβάλλει νέες διαπραγματεύσεις για τις χρόνιες διαμάχες της με τις δύο χώρες.

Όσο όμως οι αναλυτές διερωτώνται, το κρατικό τουρκικό πρακτορείο Anadolu ανέλαβε να δώσεις τις απαντήσεις, ξεδιπλώνοντας την στρατηγική του Ερντογάν, που περιλαμβάνεται στην φράση “όποιος κυριαρχεί στην Μεσόγειο, κυριαρχεί σε τρεις ηπείρους”.

Και για να μην μένουν “απορίες” ο αρθρογράφος του Anadolu παρουσιάζει και χάρτη με τα θαλάσσια σύνορα, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται ο Ερντογάν: ως αποτέλεσμα… χαρτοκοπτικής, καθώς -ως μαγική εικόνα- “εξαφανίζονται” ελληνικά νησιά.

«Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία Ερντογάν – Σάρατζ, θα υπάρχει η νομική βάση για εγκατάσταση τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο τρίγωνο Αλ Χομς, Ζλιτάν, Μισράτα, με τις χερσαίες δυνάμεις και το ναυτικό να ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της GNA (σ.σ. την κυβέρνηση της Τρίπολης εννοεί) απέναντι στις δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ, που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και τη Ρωσία» αναφέρει ο Καντζί. «Πρέπει να κοιτάξουμε 100 χρόνια πίσω για να εκτιμήσουμε τη σπουδαιότητα της ναυτικής δύναμης που μπορεί να αναπτύξει η Τουρκία στη Λιβύη», συμπληρώνει ο αρθρογράφος.

Αυτό που σκιαγραφεί ο αρθρογράφος του Anadolu, έσπευδε λίγες ώρες αργότερα να “υλοποιήσει” ο ίδιος ο Ερντογάν, με το αιφνίδιο ταξίδι του στην Τυνησία, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας, αλλά και παράγοντας ειρήνης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ο Ερντογάν, σε κοινές δηλώσεις με τον Τυνήσιο ομόλογό του Καΐς Σαγιέντ, τάχθηκε υπέρ της επίτευξης κατάπαυσης του πυρός στην Λιβύη το συντομότερο δυνατόν, καθώς όπως είπε, η κρίση στη Λιβύη επηρεάζει όχι μόνο την ίδια τη χώρα αλλά και τις γειτονικές της, όπως την Τυνησία.

Αυτό που δεν κατάφερε να κρύψει όμως ήταν η ενόχλησή του για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, αλλά και για την δυναμική του Στρατάρχη Χαφτάρ.

“Το να έχει λόγο η Ελλάδα για την συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης είναι εκτός συζήτησης“, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Ερντογάν, ενώ και για τον Χαφτάρ ανέφερε πως “δεν έχει «νόμιμο ρόλο», διεθνώς αναγνωρισμένη είναι μόνον η κυβέρνηση της Τρίπολης υπό τον Αλ Σάρατζ”.

Greece has no say in Turkey's deal with Libya, says Erdoğanhttps://t.co/9Z2Pd0poL8 pic.twitter.com/yu7ArOLeo2

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) December 25, 2019