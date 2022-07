Ένα ιδιαίτερο σοκαριστικό περιστατικό βίωσε μια οικογένεια στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους, ένας κεραυνός «χτύπησε» το αυτοκίνητό τους.

Το βίντεο, που δείχνει τον κεραυνό να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα, δημοσιεύτηκε από την «Whashington Post» και πλέον κάνει τον γύρο των social media. Το σοκαριστικό στιγμιότυπο απαθανατίστηκε από την Μισέλ Μέι Γουάλεν, την μητέρα της οικογένειας, η οποία επέβαινε στο πίσω αυτοκίνητο.

Μετά το χτύπημα του κεραυνού, ο πατέρας και τα παιδιά βγήκαν σώοι από το αυτοκίνητο τους. Οι μετεωρολόγοι χαρακτήρισαν το βίντεο ως την «πιο απίστευτη» κοντινή λήψη κεραυνών που τραβήχτηκε πότε.

While driving home near St. Petersburg, Fla. on Friday, Michaelle May Whalen captured a video of lightning striking a truck on the highway.



Meteorologists called the video capture the “most insane” and “most incredible” close-up lightning video ever. https://t.co/O3eFxB75EL pic.twitter.com/bczoj6J9QQ