Η θωρακισμένη λιμουζίνα με τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του, Τζιλ, κόλλησε στην κίνηση την ώρα που πήγαιναν στο Αβαείο του Γουέστμινστερ για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Τζο Μπάιντεν και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ βρίσκονται στο Λονδίνο από χθες Κυριακή (18.9.2022) για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, η κηδεία της οποίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα και μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις εδώ.

Όμως, επειδή το Λονδίνο είναι γνωστό για τα μποτιλιαρίσματα και την αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στους δρόμους του, η θωρακισμένη λιμουζίνα του Τζο Μπάιντεν κόλλησε στον δρόμο. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο ίδιος έμεινε ατάραχος και χαιρετούσε το πλήθος.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζο Άρμιτατζ, που ανέβασε το βίντεο με τον Τζο Μπάιντεν στο Twitter, έγραψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε καλύτερα να είχε πάρει… το λεωφορείο.

American President comes to a standstill in London traffic near Marble Arch. Might as well have taken the bus. pic.twitter.com/lJ2nNE5kC9