Ένα αεροσκάφος της Air France με προορισμό το Παρίσι αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στο αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, λίγο μετά την απογείωσή του από το Πεκίνο, έπειτα από ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, διευκρινίζοντας πως το αεροπλάνο προσγειώθηκε «κανονικά».

Το πλήρωμα της πτήσης AF393, ενός Boeing-777, «αποφάσισε να επιστρέψει στο Πεκίνο έπειτα από 14 λεπτά πτήσης έπειτα από τον εντοπισμό ενός τεχνικού προβλήματος», εξηγεί ο αερομεταφορέας σε ένα δελτίο τύπου.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο Πεκίνο στις 04.03 (τοπική ώρα)», ήτοι στις 23.03 ώρα Ελλάδας.

A cabin fire on Air France flight AF393, which was scheduled to take off from Beijing to Paris on Sat morning, sent the plane back to the Beijing Capital International Airport, Beijing Daily reported. No injuries have been reported and the airline has not revealed detailed info. pic.twitter.com/nfnBDprgyj