Κίνα: Λεοπάρδαλη του χιονιού δάγκωσε στο πρόσωπο σκιέρ που προσπάθησε να βγάλει σέλφι με το ζώο

Η σκιέρ γλίτωσε τον θάνατο χάρη στο κράνος της, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο
Σπάνια λεοπάρδαλη του χιονιού στην Κίνα δάγκωσε γυναίκα που προσπάθησε να βγάλει σέλφι με το άγριο ζώο
Η λεοπάρδαλη του χιονιού λίγο μετά την επίθεση / πηγή φωτογραφίας Χ

Με ένα σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο «πλήρωσε» μία σκιέρ στην Κίνα την προσπάθειά της να τραβήξει μία σέλφι με μία σπάνια λευκή λεοπάρδαλη του χιονιού. Οι εικόνες της τραυματισμένης γυναίκας, αμέσως μετά την επίθεση, καταγράφηκαν σε βίντεο και σοκάρουν.

Το περιστατικό της επίθεσης από τη λευκή λεοπάρδαλη στη σκιέρ σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Ταλάτ, όπου βρίσκεται το παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO «Keketuohai» στην κομητεία Φουνιούν στη βόρεια Κίνα στις 23 Ιανουαρίου.

Βίντεο δείχνει τη γυναίκα παγιδευμένη κάτω από το σπάνιο άγριο ζώο στο βαθύ χιόνι, πριν τη βοηθήσουν να σηκωθεί, κρατώντας το πρόσωπό της γεμάτο αίματα.

Το συμβάν συνέβη όταν η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα τη λευκή λεοπάρδαλη σε μία προσπάθεια να βγάλει μία φωτογραφία μαζί της, προτού επιστρέψει στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί την προηγούμενη ημέρα από τις αρχές, αφότου το ζώο είχε θεαθεί στην περιοχή, η γυναίκα το πλησίασε σε απόσταση μόλις τριών μέτρων.

Τότε εκείνο όρμησε πάνω της και τη δάγκωσε το πρόσωπο, πριν καταφέρει να το διώξει ένας δάσκαλος του σκι, κουνώντας τα μπαστούνια του.

 

Η σκιέρ γλίτωσε τον θάνατο χάρη στο κράνος της, αλλά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περίθαλψη, όπου παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

