Σοκαριστικές στιγμές έζησαν οι θεατές παράστασης στην Κίνα, όταν γυναίκα ακροβάτης έπεσε στο κενό και έχασε τη ζωή της.

Το τραγικό συμβάν έγινε όταν η άτυχη γυναίκα και ο επίσης ακροβάτης σύζυγός της πραγματοποιούσαν ένα επικίνδυνο νούμερο στο χωριό Χουγκάο στην επαρχία Ανχούι της Κίνας.

Η Κινέζα ακροβάτισσα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Το ζευγάρι έκανε ένα επικίνδυνο νούμερο πολλά μέτρα πάνω από το έδαφος.

Την ώρα που το σχοινί, στο οποίο ήταν πιασμένοι, τους ανέβαζε και εκείνοι έκαναν περιστροφές, η 37χρονη γυναίκα ακροβάτης γλίστρησε μέσα από τα χέρια του συζύγου της και έπεσε στο κενό.

Οι θεατές πάγωσαν και άρχισαν να ουρλιάζουν. Η ακροβάτισσα από την Κίνα έπεσε με τεράστια δύναμη στο έδαφος.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1