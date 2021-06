Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην Κίνα, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην πόλη Anhui.

Το περιστατικό, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, σημειώθηκε το Σάββατο (5/6) και τα κίνητρα του δράστη προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. Ο δράστης έχει συλληφθεί και διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο θάνατος 5 ανθρώπων και ο τραυματισμός άλλων 15, οι οποίοι – σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ – έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Εικόνες από το περιστατικό κάνουν τον γύρο των social media και είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Five people have died and 15 people were injured in a knife attack on Saturday in #Anqing, a city in East #China‘s #Anhui Province. The attacker has been arrested and the case is now under investigation, according to local police. https://t.co/DxH8dzbZVo pic.twitter.com/O6FW4fiWMf