Κίνα: Πρωτόγνωρη πολεμική παράσταση Κουνγκ Φου με πρωταγωνιστές ρομπότ

Ένα πρωτόγνωρο και συνάμα εντυπωσιακό θέαμα παρουσιάστηκε στην Κίνα όπου σε άψογο συγχρονισμό, ανθρωποειδή ρομπότ εκτέλεσαν κινήσεις κουνγκ φου κατά τη διάρκεια εντυπωσιακής παράστασης πολεμικών τεχνών στο λαμπερό γκαλά της China Media Group (CMG), που πραγματοποιήθηκε παραμονή της κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Στην εντυπωσιακή παράσταση πολεμικών τεχνών, τα ευέλικτα ρομπότ, μαζί με παιδιά-αθλητές του κουνγκ φου, έκαναν ακροβατικά, ενώ χρησιμοποίησαν και παραδοσιακά όπλα όπως σπαθιά και νουντσάκου, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή ταχύτητα, ισορροπία, συντονισμό και ακρίβεια.

It’s very obvious that is making great progress with humanoid robots. This is from their New Year Gala. Truly impressive. pic.twitter.com/BrB65hZL3N — Carl Bildt (@carlbildt) February 17, 2026

You can’t imagine how fast Chinese humanoid robots are evolving.



In just one year, they have evolved from robots to “humans”.



2025&2026 Chinese Spring Festival Gala pic.twitter.com/McywjX6MmS — Li Zexin(@XH_Lee23) February 16, 2026

Ο εορτασμός του Σεληνιακού Νέου Έτους είναι η πιο σημαντική παραδοσιακή γιορτή για τον κινεζικό λαό. Από την πρώτη μετάδοσή του το 1983, το γκαλά έχει αναγνωριστεί από τα Guinness ως το τηλεοπτικό πρόγραμμα με την υψηλότερη τηλεθέαση στον πλανήτη.

Φέτος, τα βλέμματα έκλεψαν τα ανθρωποειδή ρομπότ, που είναι ο τομέας στον οποίο η Κίνα θέλει να κυριαρχήσει.