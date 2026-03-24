Κίνα: Σκύλοι δραπέτες ξέφυγαν από το φορτηγό που θα τους πήγαινε σε εργοστάσιο κρέατος

Το συγκινητικό βίντεο με τα επτά σκυλιά να ταξιδεύουν μαζί σε μια κεντρική λεωφόρο της Κίνας, αβέβαια για το πού πηγαίνουν έχει γίνει viral Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε ότι τα σκυλιά που περπατούσαν κατά μήκος μιας πολυσύχναστης εθνικής οδού στο Τσανγκτσούν, στην επαρχία Τζιλίν, εντοπίστηκαν από έναν χρήστη του διαδικτύου με το επώνυμο Λου.

Φέρεται να τα είχαν πάρει κλέφτες που δούλευαν για ένα εργοστάσιο κρέατος σκύλων και προσπάθησαν να τα μεταφέρουν με ένα φορτηγό, ωστόσο, τα επτά σκυλιά δραπέτευσαν από το φορτηγό και επέστρεψαν στο σπίτι τους, διανύοντας 17 χιλιόμετρα σε δύο ημέρες. 

Η ομάδα των σκύλων αποτελούνταν ένα γερμανικό ποιμενικό που ήταν τραυματισμένο, ενώ επίσης υπήρχαν κόργκι, γκόλντεν ριτρίβερ, λαμπραντόρ και πεκινέζοι.

«Μοιάζουν με μια ομάδα μικρών αδελφών σε κίνδυνο, που κινούνται μαζί – δεν έχουν καμία σχέση με αδέσποτα σκυλιά», δήλωσε ο Λου στην εφημερίδα Dahe Daily. Ο Λου είπε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τα σκυλιά αρκετές φορές, θέλοντας να τα οδηγήσει σε ασφαλές μέρος, αλλά τα σκυλιά συνέχιζαν να περπατούν και αγνοούσαν τις προσπάθειές του. Ο Λου μοιράστηκε το βίντεο στο Douyin (κινεζικό social media), προτρέποντας τις αρχές να παρέμβουν.

Τα σκυλιά εθεάθησαν να περιπλανιούνται σε κοντινά χωράφια και από άλλους, κατά τη διαδρομή. Καθώς τα βίντεό τους άρχισαν να γίνονται viral στα κινεζικά κοινωνικά μέσα, εθελοντές παρακολούθησαν την πορεία τους και εξασφάλισαν ότι επέστρεψαν ασφαλώς στο σπίτι τους.

Η οργάνωση Bitter Coffee Stray Dog Base δήλωσε επίσης ότι τα σκυλιά προέρχονται από το ίδιο χωριό και γνωρίζονται μεταξύ τους, και γι’ αυτό παρέμειναν σε αγέλη για δύο ημέρες καθώς επέστρεφαν στο σπίτι.

