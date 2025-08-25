Συμβαίνει τώρα:
Κίνα: Το Πεκίνο ετοιμάζει μια γιγαντιαία στρατιωτική παρέλαση για να κάνει επίδειξη ισχύος στους αντιπάλους της

Η Κίνα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της – Πίσω από τα φουτουριστικά όπλα, ο στόχος είναι να προβληθεί ισχύς και αποτροπή, γράφει το πρακτορείο Reuters
Πρόβα πτήσης πριν από στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, Κίνα
Πρόβα πτήσης πριν από στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, Κίνα / REUTERS / Tingshu Wang

Υπερηχητικοί πύραυλοι, υποβρύχια drones, λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας: η Κίνα θέλει να τραβήξει τα βλέμματα με τη «παρέλαση της νίκης», που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη (03.08.2025). Η στρατιωτική παρέλαση θα τιμήσει την παράδοση της Ιαπωνίας το 1945, αλλά κυρίως θα αναδείξει τις τελευταίες καινοτομίες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΛΑΣ), σημειώνει το Reuters. Μαζί με μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς και πυραύλους κρουζ, το κοινό θα δει αισθητήρες πεδίου μάχης, προηγμένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και συστήματα διοίκησης.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η πρόθεση πίσω από την παρέλαση είναι σαφής: να δείξει η Κίνα ότι δεν διαθέτει μόνο εξελιγμένα όπλα, αλλά και τα μέσα να τα συντονίσει. Ωστόσο, όπως υπενθυμίζει το Reuters, ο κινεζικός στρατός δεν έχει πολεμήσει από τη σύντομη αλλά αιματηρή σύγκρουση με το Βιετνάμ το 1979.

«Είναι μια σκηνοθετημένη επίδειξη που εντυπωσιάζει, αλλά δεν αποδεικνύει ότι η Κίνα μπορεί να επιχειρήσει αποτελεσματικά σε συνθήκες πολέμου», εκτιμά ο Ντρου Τόμπσον, ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam της Σιγκαπούρης, που επικαλείται το Reuters.

Στρατιώτες στο Πεκίνο
Στρατιώτες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) της Κίνας συμμετέχουν σε εκπαίδευση πριν από στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο της Κίνας / REUTERS / Maxim Shemetov

Μήνυμα προς την Ταϊβάν και τους συμμάχους των ΗΠΑ

Η παρέλαση πραγματοποιείται ενώ οι στρατιωτικές εντάσεις στην Ασία κλιμακώνονται. Το Πεκίνο εντείνει τις αναπτύξεις γύρω από την Ταϊβάν και στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της, όπως η Ιαπωνία, φοβούνται μια κλιμάκωση. Για το Πεκίνο, που θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς του, το μεγάλο στρατιωτικό σόου στοχεύει τόσο στην ενίσχυση του εσωτερικού ακροατηρίου όσο και στον εκφοβισμό των αντιπάλων.

«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Κίνα είναι πολύ μεγάλη για να αντιμετωπιστεί και τα αμερικανικά συμφέροντα δεν αξίζουν τον κίνδυνο», εξηγεί ο Τόμπσον. Το Πεκίνο απευθύνεται επίσης σε άλλους περιφερειακούς παίκτες, όπως η Ινδία ή η Ρωσία, αλλά και στις απομονωτικές φωνές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζοντας να δημιουργήσει αμφιβολίες για την αναγκαιότητα μιας σύγκρουσης.

Νέα όπλα και επιδείξεις

Οι πρόβες που έχουν ήδη παρατηρηθεί δείχνουν άρματα ZTZ-201 με αισθητήρες τελευταίας γενιάς, νέους πυραύλους κρουζ YJ-17, YJ-19 και YJ-20, καθώς και ένα γιγαντιαίο υποβρύχιο drone που θυμίζει αμερικανικά προγράμματα. Ορισμένα υπερηχητικά όπλα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από βομβαρδιστικά ή πλοία, περιπλέκοντας τις επιχειρήσεις των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή.

Πρόβα πτήσης πριν από στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, Κίνα
Πρόβα πτήσης πριν από στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, Κίνα / REUTERS / Tingshu Wang

Άλλο βασικό στοιχείο είναι το αεροσκάφος KJ-600, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σχεδιασμένο για χρήση από κινεζικά αεροπλανοφόρα. «Αν το Πεκίνο θέλει να κυριαρχήσει στις κοντινές του θάλασσες, πρέπει να ενσωματώσει δορυφόρους, ηλεκτρονικό πόλεμο και κυβερνοϊκανότητες», υπογράμμισε ο Γου Ζεκέ, αναπληρωτής διευθυντής της παρέλασης.

Ανάμεσα σε αποτροπή και αβεβαιότητες

Για τους ειδικούς, το οπλοστάσιο που παρουσιάζει η Κίνα στέλνει μήνυμα αποτροπής, αλλά δεν απαντά στα ερωτήματα για την πραγματική του αποτελεσματικότητα. «Είναι εύκολο να εντυπωσιαστεί κανείς από την παρέλαση», σημειώνει ο Τόμπσον, «αλλά το ουσιαστικό είναι αν η Κίνα μπορεί να συνδέσει όλα αυτά τα κομμάτια και να τα χρησιμοποιήσει συντονισμένα σε μια σύγκρουση».

Σύμφωνα με τον Κόλιν Κο, ερευνητή στη Σιγκαπούρη, η δημόσια παρουσίαση ακόμη και πειραματικών όπλων, όπως το υποβρύχιο drone, δείχνει ότι το Πεκίνο θέλει να εμφανιστεί ως πλήρως προετοιμασμένο, ακόμη κι αν η πραγματική ένταξη σε υπηρεσία παραμένει αβέβαιη.

