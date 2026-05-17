Ρωσία: Μαζικότερη επίθεση με 556 ουκρανικά drones – Τρεις νεκροί στη Μόσχα

Η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τη νύχτα του Σαββάτου (17.05.2026) προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχειρίας με την Ουκρανία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (17.05.2026) ότι δέχθηκε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιθέσεις στα τέσσερα χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέγοντας ότι κατέρριψε συνολικά 556 drones στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Μεταξύ 22:00 και 07:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), «οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 556 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» πάνω από 14 ρωσικές περιφέρειες όπως και την προσαρτημένη Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανάρτησή του στη ρωσική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Max.

Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε συνολικά 74 drones. «Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σημαντική επίθεση με drones που είχαν στόχο τη Μόσχα και την περιφέρειά της

Επίσης στην περιφέρεια της Μόσχας, στην οποία δεν υπάγεται διοικητικά η ρωσική πρωτεύουσα, «από τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας απωθούν επίθεση drones», δήλωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Russia is now disguising military vehicles as piles of rubble so they don’t get attacked by drones in Ukraine



Cunning plan, only one minor flaw, piles of rubble don’t usually drive around combat zonespic.twitter.com/DdsNShzSBP https://t.co/bGa6q65Oxf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια γυναίκα σκοτώθηκε στην τοποθεσία Χίμκι, στο βορειοδυτικό τμήμα της περιφέρειας της Μόσχας, και δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε χωριό στην κοινότητα Μιτίστσι, στο βορειοανατολικό, ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια σπίτια υπέστησαν ζημιές και «υποδομές» δέχθηκαν επίθεση, προκαλώντας τον τραυματισμό 4 ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, στην πρωτεύουσα ένα πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, «κυρίως εργατών» σε ένα εργοτάξιο που βρίσκεται κοντά σε διυλιστήριο. «Η παραγωγή του διυλιστηρίου δεν διαταράχθηκε. Τρία κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», διευκρίνισε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν να πλήττουν η μια την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μετά την εκπνοή της ισχύος εκεχειρίας τριών ημερών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με αφορμή τους εορτασμούς στη Ρωσία του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.