Κόσμος

Ρωσία: Μαζικότερη επίθεση με 556 ουκρανικά drones – Τρεις νεκροί στη Μόσχα

Κατάρριψη δεκάδων drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα και την περιφέρειά της
A Ukrainian service member prepares a Sting FPV interceptor drone during a training in an undisclosed location, amid Russia's attack on Ukraine, April 10, 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones τη νύχτα του Σαββάτου (17.05.2026) προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, λίγες ημέρες μετά το τέλος της εκεχειρίας με την Ουκρανία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (17.05.2026) ότι δέχθηκε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιθέσεις στα τέσσερα χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέγοντας ότι κατέρριψε συνολικά 556 drones στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Μεταξύ 22:00 και 07:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), «οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 556 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» πάνω από 14 ρωσικές περιφέρειες όπως και την προσαρτημένη Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανάρτησή του στη ρωσική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Max.

Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ενημέρωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε συνολικά 74 drones. «Αναφέρθηκαν ζημιές περιορισμένης έκτασης σε τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, συμπληρώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σημαντική επίθεση με drones που είχαν στόχο τη Μόσχα και την περιφέρειά της

Επίσης στην περιφέρεια της Μόσχας, στην οποία δεν υπάγεται διοικητικά η ρωσική πρωτεύουσα, «από τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας απωθούν επίθεση drones», δήλωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια γυναίκα σκοτώθηκε στην τοποθεσία Χίμκι, στο βορειοδυτικό τμήμα της περιφέρειας της Μόσχας, και δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε χωριό στην κοινότητα Μιτίστσι, στο βορειοανατολικό, ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια σπίτια υπέστησαν ζημιές και «υποδομές» δέχθηκαν επίθεση, προκαλώντας τον τραυματισμό 4 ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, στην πρωτεύουσα ένα πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, «κυρίως εργατών» σε ένα εργοτάξιο που βρίσκεται κοντά σε διυλιστήριο. «Η παραγωγή του διυλιστηρίου δεν διαταράχθηκε. Τρία κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», διευκρίνισε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν να πλήττουν η μια την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μετά την εκπνοή της ισχύος εκεχειρίας τριών ημερών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με αφορμή τους εορτασμούς στη Ρωσία του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
175
135
124
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χάος στην Ιταλία: Πελάτες «έπαιξαν» μπουνιές στην προσπάθεια να αγοράσουν ρολόγια Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet
Στιγμές έντασης επικράτησαν όταν η ασφάλεια χρειάστηκε να παρέμβει για να ηρεμήσει τους παρευρισκόμενους οι οποίοι εξαγριώθηκαν μόλις έμαθαν ότι τα πολυτελή ρολόγια εξαντλήθηκαν
Χάος στην Ιταλία: Πελάτες «έπαιξαν» μπουνιές στην προσπάθεια να αγοράσουν ρολόγια Royal Pop της Swatch και της Audemars Piguet
Newsit logo
Newsit logo