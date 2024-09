Κίνα: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 92 τραυματίες από τον σούπερ τυφώνα Γιάγκι

Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του ο σούπερ τυφώνας Γιάγκι, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δυο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 92 στο τουριστικό νησί Χαϊνάν, στο νότιο τμήμα της Κίνας.

Ο τυφώνας Γιάγκι στην Κίνα συνοδεύεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και ριπές ανέμου ταχύτητας 234 χιλιομέτρων/ώρα κοντά στο κέντρο του, που ξερίζωσαν αναρίθμητα δένδρα, πλημμύρισαν δρόμους και ανάγκασαν 460.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νησιωτική αυτή επαρχία, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερες από 800.000 κατοικίες. Στο Χαϊνάν κατοικούν περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο σούπερ τυφώνας Γιάγκι είναι ο ισχυρότερος που έχει εκδηλωθεί φέτος στη λεκάνη του Ειρηνικού και στις 04:00 το πρωί σήμερα ώρα Ελλάδας κατευθυνόταν προς τη βόρεια ακτή του Βιετνάμ και τον κόλπο του Τονκίν με κεραυνούς, βροχές και σφοδρούς ανέμους.

Ο Γιάγκι σχηματίσθηκε την 1η Σεπτεμβρίου πάνω από τη θάλασσα ανατολικά του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Ως τροπική καταιγίδα έπληξε το Λουζόν, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί των Φιλιππίνων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 13.

Super Typhoon #Yagi made landfall on the coast of Hainan, China with devastating winds in Wenchang. The storm is now over the Gulf of Tonkin, approaching northern Vietnam. LeHongLam10 pic.twitter.com/4HAy9kVDZt

A historic weather event unnfolds. Typhoon #Yagi has intensified back to a Category 4. Deep convection is wrapping around the eye. Catastrophic landfall near Haiphong, where much of the region is below 8 feet elevation, & surge potential is upwards of 15+ feet. #PrayForVietnam pic.twitter.com/Fun7I18MSi