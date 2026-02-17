Κίνδυνος να αφανιστεί η ανθρωπότητα αν δεν ελέγχονται τα συστήματα με τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποιεί κορυφαίος ερευνητής

Η Διεθνής Σύνοδος για την τεχνητή νοημοσύνη που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Νέο Δελχί έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής της σχετικής επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας, ωστόσο το μέλλον δεν προβλέπεται τόσο λαμπρό, με αναλυτές κάνουν μάλιστα τρομακτικές προβλέψεις για την πρόοδο των συστημάτων με AI.

Ένας από τους πιο επιφανείς ερευνητές της πληροφορικής, με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Στιούαρτ Ράσελ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας από τις κυβερνήσεις να παρέμβουν για να βάλουν φρένο προτού ξεφύγει εκτός ελέγχου η «κούρσα εξοπλισμών» με τα συστήματα που ενσωματώνουν AI.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ράσελ που είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϊ, δήλωσε ότι οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης κατανοούν τους κινδύνους που θέτουν τα συστήματα Τεχνητής Υπερεφυίας, τα οποία κάποια μέρα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Ράσελ, υπάρχει κίνδυνος αφανισμού της ανθρωπότητας και η ευθύνη για τη διάσωση του είδους επαφίεται στις κυβερνήσεις, οι οποίες είναι ικανές να δράσουν συλλογικά.

REUTERS / Bhawika Chhabra

«Το να επιτρέπεται σε ιδιωτικές οντότητες να παίζουν, ουσιαστικά, ρώσικη ρουλέτα με τον κάθε άνθρωπο στον πλανήτη είναι, κατά την άποψή του, πλήρης αθέτηση καθήκοντος», είπε ο καθηγητής, η φωνή του οποίου έχει μεγάλο κύρος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ΤΝ.

Χώρες και επιχειρήσεις δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων όπου εκπαιδεύονται και λειτουργούν τα εργαλεία της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία αυτή υπόσχεται μεγάλες προόδους, όπως την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, όμως θα μπορούσε μεταξύ άλλων να οδηγήσει επίσης σε απώλεια θέσεων εργασίας, να διευκολύνει την παρακολούθηση και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Σε όλα αυτά προστίθεται ο κίνδυνος «τα ίδια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλάβουν τον έλεγχο και ο ανθρώπινος πολιτισμός να γίνει παράπλευρη απώλεια σε αυτή τη διαδικασία», προειδοποίησε ο Ράσελ.

«Όλοι οι πρόεδροι – γενικοί διευθυντές των κυριότερων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, πιστεύω ότι θέλουν να την αφοπλίσουν» αλλά δεν μπορούν να το κάνουν «μονομερώς», επειδή θα τους απέλυαν οι επενδυτές», σχολίασε.

REUTERS / Bhawika Chhabra

«Κάποιοι το έχουν πει δημοσίως, άλλοι μου το εμπιστεύτηκαν σε ιδιωτικές συνομιλίες», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και ο Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI και δημιουργός του ChatGPT έχει δηλώσει δημοσίως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας.

Υπάλληλοι της OpenAI και της αμερικανικής νεοφυούς εταιρείας Anthropic, παραιτήθηκαν εκφράζοντας ηθικούς προβληματισμούς. Η Anthropic προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα τελευταία μοντέλα του chatbot της θα μπορούσαν να εξωθηθούν «να στηρίζουν σκόπιμα, αν και σε περιορισμένο βαθμό, τις προσπάθειες ανάπτυξης χημικών όπλων και άλλα απεχθή εγκλήματα».

Τα διεθνή συνέδρια, όπως η σύνοδος για την τεχνητή νοημοσύνη αυτής της εβδομάδας, δίνουν μια ευκαιρία ρύθμισης του τομέα αν και οι τρεις προηγούμενες δεν κατέληξαν παρά μόνο σε εθελοντικές συμφωνίες εκ μέρους των τεχνολογικών εταιρειών.

«Είναι πραγματικά χρήσιμο οι κυβερνήσεις να κατανοήσουν το διακύβευμα. Για αυτό βρίσκομαι εδώ», είπε ο Ράσελ. Η Ινδία ελπίζει ότι η πενθήμερη σύνοδος για την ΤΝ, στην οποία μετέχουν ηγετικά στελέχη του τομέα και δεκάδες αντιπροσωπείες χωρών, θα την βοηθήσει να αναλάβει τα ηνία στον τομέα.

Ο υπουργός Τεχνολογίας της Πληροφορίας Ασουίνι Βαϊσνάου είπε ότι η χώρα αναμένει περισσότερα από 200 δισεκ. δολάρια σε επενδύσεις για την τεχνητή νοημοσύνη τα δύο επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ο φόβος ότι τα εργαλεία παροχής βοήθειας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις στους τομείς της εξυπηρέτησης των πελατών και της τεχνικής υποστήριξης οδήγησαν σε πτώση τις μετοχές των εταιριών εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) της χώρας.

REUTERS / Bhawika Chhabra

Σύμφωνα με τον Στιούαρτ Ράσελ, αυτού του είδους οι θέσεις εργασίας (διοικητικές-υποστηρικτικές λειτουργίες) στην Ινδία είναι ώριμες να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Δημιουργούμε ανθρώπινους μιμητές. Και επομένως, ασφαλώς, η φυσική εφαρμογή αυτού του είδους των συστημάτων είναι να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους», είπε.

Ο ερευνητής διακρίνει πάντως μια έντονη αμφισβήτηση της τεχνητής νοημοσύνης «ιδίως από τους νέους» οι οποίοι «αντιστέκονται στην αποανθρωποποίηση της τεχνητής νοημοσύνης», όπως είπε.

«Όταν αναλαμβάνετε τον έλεγχο όλων των γνωστικών λειτουργιών – τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια ερώτηση, να λάβετε μια απόφαση, να καταρτίσετε ένα σχέδιο… υποβαθμίζετε κάποιον σε κάτι λιγότερο από άνθρωπο. Οι νέοι δεν το θέλουν αυτό», διαβεβαίωσε.