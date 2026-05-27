Χανταϊός – ΠΟΥ: Στα 13 τα κρούσματα μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius την στιγμή που αναχωρεί από το Πράσινο Ακρωτήρι
Στα 13 ανέβηκαν τα κρούσματα χανταϊού μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). 

«Η Ισπανία ανακοίνωσε νέο κρούσμα μεταξύ των ασθενών που είναι σε καραντίνα, που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων σε 13», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς σε ανάρτηση στο Χ για τα κρούσματα από τον χανταϊό που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο ξεσπάσματος του ιού. Μεταξύ αυτών τρεις έχασαν τη ζωή τους αλλά δεν έχουν καταγραφεί άλλοι θάνατοι από τις 2 Μαΐου, δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

«Η κατάσταση παραμένει σταθερή. Οι επιβάτες που ασθένησαν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ άλλοι παραμένουν σε καραντίνα», δήλωσε ο Γκεμπρεγεσούς.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, μέλη του πληρώματος και του ιατρικού προσωπικού αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο οποίο εντοπίστηκε εστία του ιού.

Οι χανταϊοί είναι ιοί που μεταδίδονται από τρωκτικά, μπορεί να μολύνουν ανθρώπους και να προκαλέσουν ασθένειες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχουν 10.000 έως 100.000 περιστατικά μεταξύ ανθρώπων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

