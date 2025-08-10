Κόσμος

Κοινό μήνυμα Ευρωπαίων ηγετών για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: «Η πορεία προς την ειρήνη δεν αποφασίζεται χωρίς την Ουκρανία»

«Μόνο μία προσέγγιση που συνδυάζει υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος», ανέφεραν
Κιρ Στάρμερ
Κιρ Στάρμερ / Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Εμανουέλ Μακρόν / Φωτογραφία αρχείου AP / Leon Neal

«Υπογραμμίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», τόνισαν σε κοινή τους δήλωση Ευρωπαίοι ηγέτες. Αποδέκτης του μηνύματος αφενός Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντιμίρ Ζελέσνκι, αφετέρου ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με φόντο την σύνοδο κορυφής ΗΠΑ Ρωσίας, στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου που έχουν στόχο να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ανέφεραν πως «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος».

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.

«Η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Επαναλαμβάνουμε ότι η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Υπογραμμίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», σημειώνουν ακόμα.

Το κείμενο υπέγραψαν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Άλεξ Στουμπ.

Κόσμος
