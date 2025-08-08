Κόσμος

Στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε μιλήσει για ενδεχόμενη «ανταλλαγή εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία
Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω του Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεση πως λεπτομέρειες για την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες Παρασκευή περί ενδεχόμενης «ανταλλαγής εδαφών» ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσο έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις ως αυτό το στάδιο.

«Θα υπάρξει ανταλλαγή περιοχών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως το ζήτημα «είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο».

«Μιλάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες για τριάμισι χρόνια (…) θα ανακτηθεί μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

