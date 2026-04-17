«Kokushobi»: Ο νέος όρος της Ιαπωνίας για την «αφόρητη ζέστη»

Η κλιματική αλλαγή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος φέρνει ολοένα και πιο συχνά και έντονα κύματα ζέστης σε χώρες του πλανήτη. Έτσι στην Ιαπωνία, οι ημέρες με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ή υψηλότερες έχουν πλέον αποκτήσει ένα νέο όνομα, «kokushobi» μετά τη σημερινή (17.04.2026) ανακοίνωση που έκανε η της Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Την περασμένη χρονιά, η Ιαπωνία βίωσε το πιο ζεστό της καλοκαίρι από την έναρξη συλλογής των δεδομένων αυτών το 1989, με αύξηση των θερμοκρασιών να παρατηρείται παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Για να δημιουργήσει αυτή τη νέα κατηγορία, η JMA έθεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση και έλαβε απαντήσεις από 478.000 ανθρώπους πριν υιοθετήσει τον όρο «αφόρητα ζεστή» που προκρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο όρος «εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα», ή «cho-mosho-bi», ενώ μεταξύ των προτάσεων ήταν η ημέρα που θυμίζει «σάουνα», η «ημέρα κατ’ οίκον παραμονής» ή «πύρινη ημέρα», σύμφωνα την JMA.

Η νέα αυτή κατηγορία έρχεται να προστεθεί στους όρους που ήδη χρησιμοποιούνται από τη μετεωρολογική υπηρεσία για θερμοκρασίες που φθάνουν έως τους 25°C και άνω («θερινή ημέρα»), 30°C και άνω («ημέρα του κατακαλόκαιρου») και 35°C και άνω («εξαιρετικά ζεστή ημέρα»).

Ο όρος, ο οποίος χρησιμοποιεί το ιαπωνικό kanji koku (酷) – που σημαίνει σκληρός ή σκληρός – για να περιγράψει την ένταση της ζέστης, θα εισέλθει στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από την JMA στις μετεωρολογικές προβλέψεις από αυτό το καλοκαίρι. Η νέα περιγραφή μεταφράζεται ως «εξαιρετικά ζεστή μέρα».