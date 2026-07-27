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Κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Σκληρή μάχη για να μην καεί το Μπορντό

Στην Ισπανία καταστράφηκε έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς κοντά στη Μαδρίτη, οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν συνεχόμενα με τις νέες φωτιές που εξαπλώνονται
Φωτιά
REUTERS/Stephane Mahe
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Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, υπό τον φόβο πως οι φλόγες θα περικυκλώσουν την περιοχή τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό. Η φωτιά κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην χώρα από τον Β’ ΠΠ. Στην Ισπανία από την άλλη, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για «δύσκολες ώρες».

Στην Ισπανία, πάνω από 116.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000.

REUTERS
REUTERS/Florion Goga
Φωτιά
AP Photo/Noah Berger

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για το πρωί της Δευτέρας έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Φωτιές στη Γαλλία
Φωτιές στη Γαλλία / REUTERS / Stephane Mahe
REUTERS
REUTERS/Manon Cruz

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά» το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους . Πρόσθεσε πως εξαπλώθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

REUTERS
REUTERS/Manon Cruz

Από την Τετάρτη, η φωτιά στη Ζιρόντ έχει τραυματίσει 84 πυροσβέστες.

REUTERS
REUTERS/Manon Cruz

Περίπου 2.500 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένης μιας ελβετικής ομάδας), 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ.

REUTERS
REUTERS/Manon Cruz

Η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε τρεις συλλήψεις το Σαββατοκύριακο για εμπρησμό. Μέσα σε αυτούς ήταν άνδρα που κάπνιζε στο δάσος ενώ δύο έκαναν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή.

Πάνω από 20 χλμ το μέτωπο κοντά στη Μαδρίτη

Οι αρχές στην Ισπανία δήλωσαν ότι μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν υποχωρήσει, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας.

«Αντιμετωπίζουμε κάποιες δύσκολες ώρες, αν και είναι αλήθεια ότι η τελευταία ενημέρωση έδειξε ότι η χθεσινή νύχτα ήταν πολύ θετική όσον αφορά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις προσπάθειες για τον έλεγχό της», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, από πυρκαγιές και καταιγίδες έως έντονες χιονοπτώσεις. «Ολόκληρη η Ιβηρική χερσόνησος υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο», είπε.

REUTERS
REUTERS/Ana Beltran

Ενώ η πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη τέθηκε υπό έλεγχο, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδωσαν μάχη για να σβήσουν μια νέα πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια, όπου τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι εκκένωσαν.

Φωτιά
REUTERS/Eva Manez

«Η φωτιά ξεπερνά τις δυνατότητές μας να την σβήσουμε, έχει περίμετρο περίπου 21 χιλιομέτρων», δήλωσε αργά το Σάββατο ο πρόεδρος της περιφέρειας Βαλένθια, Χουανφράν Πέρες Γιόρκα.

φωτιά
REUTERS/Stephane Mahe

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια. Βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε φαράγγι, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Σάντσεθ επρόκειτο να επισκεφθεί τη Βαλένθια τη Δευτέρα.

REUTERS
REUTERS/Pedro Nunes

Οι αρχές διέταξαν επίσης την εκκένωση οκτώ ακόμη δήμων κοντά στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, το Σάββατο, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες σε 116.000, ανέφερε το Associated Press.

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, δήλωσε ότι η πυρκαγιά που είχε κάψει 50.000 εκτάρια γης στην κεντρική επαρχία Άβιλα ήταν «η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας». Η επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, χαρακτήρισε την πυρκαγιά στην Άβιλα «τέρας».

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