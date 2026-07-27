Κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Σκληρή μάχη για να μην καεί το Μπορντό

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, υπό τον φόβο πως οι φλόγες θα περικυκλώσουν την περιοχή τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό. Η φωτιά κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην χώρα από τον Β’ ΠΠ. Στην Ισπανία από την άλλη, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για «δύσκολες ώρες».

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France fought an “unpredictable” wildfire close to Bordeaux on Sunday while Spain warned of “difficult hours” in its own fiery battle, with evacuations from danger zones in both countries mounting to well over 300,000 people.

https://t.co/yoJsHaWrZu pic.twitter.com/r242fNWn6S — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2026

Στην Ισπανία, πάνω από 116.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για το πρωί της Δευτέρας έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά» το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους . Πρόσθεσε πως εξαπλώθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

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Από την Τετάρτη, η φωτιά στη Ζιρόντ έχει τραυματίσει 84 πυροσβέστες.

Περίπου 2.500 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένης μιας ελβετικής ομάδας), 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ.

#France



Firefighters, alongside farmers and soldiers, are continuing their intensive efforts to bring under control the historic wildfire sweeping through the Gironde region near Bordeaux; the blaze remains extremely dangerous and difficult to contain. #France |… pic.twitter.com/1ECEvll43D — sustainme.in (@sustainme_in) July 26, 2026

Η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε τρεις συλλήψεις το Σαββατοκύριακο για εμπρησμό. Μέσα σε αυτούς ήταν άνδρα που κάπνιζε στο δάσος ενώ δύο έκαναν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή.

Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.



Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ — France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026

Πάνω από 20 χλμ το μέτωπο κοντά στη Μαδρίτη

Οι αρχές στην Ισπανία δήλωσαν ότι μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν υποχωρήσει, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας.

Firefighters are struggling to contain #wildfires in south-west #France as strong winds push flames towards the city of #Bordeaux, with one official saying they “are far from having the fire under control.”https://t.co/bQEN7EuWEX



More than 250,000 people in France & Spain… pic.twitter.com/d4FxxXEee8 — World News (@ferozwala) July 26, 2026

«Αντιμετωπίζουμε κάποιες δύσκολες ώρες, αν και είναι αλήθεια ότι η τελευταία ενημέρωση έδειξε ότι η χθεσινή νύχτα ήταν πολύ θετική όσον αφορά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις προσπάθειες για τον έλεγχό της», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, από πυρκαγιές και καταιγίδες έως έντονες χιονοπτώσεις. «Ολόκληρη η Ιβηρική χερσόνησος υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής έκτακτης ανάγκης με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο», είπε.

Ενώ η πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη τέθηκε υπό έλεγχο, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδωσαν μάχη για να σβήσουν μια νέα πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια, όπου τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι εκκένωσαν.

«Η φωτιά ξεπερνά τις δυνατότητές μας να την σβήσουμε, έχει περίμετρο περίπου 21 χιλιομέτρων», δήλωσε αργά το Σάββατο ο πρόεδρος της περιφέρειας Βαλένθια, Χουανφράν Πέρες Γιόρκα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια. Βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε φαράγγι, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Σάντσεθ επρόκειτο να επισκεφθεί τη Βαλένθια τη Δευτέρα.

Οι αρχές διέταξαν επίσης την εκκένωση οκτώ ακόμη δήμων κοντά στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, το Σάββατο, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες σε 116.000, ανέφερε το Associated Press.

More Than 300,000 Evacuated as Wildfires Sweep France and Spain

More than 300,000 people have been evacuated as fast-moving wildfires continue to spread across parts of France and Spain. France has been the hardest hit, with around 42,000 hectares burned and more than 220,000… pic.twitter.com/UCsSARbYHG — Kabul Observer (@KabulObser) July 26, 2026

Η υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, δήλωσε ότι η πυρκαγιά που είχε κάψει 50.000 εκτάρια γης στην κεντρική επαρχία Άβιλα ήταν «η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας». Η επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, χαρακτήρισε την πυρκαγιά στην Άβιλα «τέρας».