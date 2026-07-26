Η Ρουμανία καλεί τον Ρώσο πρεσβευτή μετά τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της

Η Ρουμανία μετά τη σημερινή (26.07.2026) κατάρριψη τρίτο drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα από μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη από τις ένοπλες δυνάμεις της drone, του τρίτου μέσα σε τρεις ημέρες, που παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

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Η Ρουμανία καλεί τον πρεσβευτή της Ρωσίας εξαιτίας των «επανειλημμένων παραβιάσεων» του εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε μέσω του Χ η υπουργός Εξωτερικών Οάνα Τόιου.

Τα τρία περιστατικά με drones μέσα σε τρεις ημέρες

Από το 2022 η Ρουμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με συχνές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones, ορισμένα από τα οποία έχουν συντριβεί στο έδαφός της.

Ωστόσο, οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν για πρώτη φορά drone την Παρασκευή (24.07.2026) σε απόσταση περίπου 114 χιλιόμετρων από το Βουκουρέστι.

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Ένα δεύτερο drone καταρρίφθηκε το Σάββατο (25.07.2026) κοντά στο Δέλτα του Δούναβη, στην μεθόριο με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές.

Το μεσημέρι της Κυριακής (26.07.2026), μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε τρίτο drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, πέντε λεπτά αφού εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ανακοίνωσε μέσω του Facebook ο υπουργός Αμυνας Ράντου Μιρούτα.

Ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν επικαλέσθηκε προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας για να δηλώσει ότι το drone που καταρρίφθηκε την Παρασκευή ήταν ένα μοντέλο Shahed, που «χρησιμοποιείται από τη Ρωσική Ομοσπονδία στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας». «Είναι απαράδεκτο η Ρωσική Ομοσπονδία να συνεχίζει να παραβιάζει τον ρουμανικό εναέριο χώρο, ο οποίος είναι επίσης εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δηλώνει στην ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπο του SHAPE (Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη), το drone που καταρρίφθηκε σήμερα «φαίνεται να είναι ρωσικής προέλευσης».

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν καταγραφεί δεκάδες παραβιάσεις του ρουμανικού εναέριου χώρου από drones.