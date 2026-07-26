Η Ρωσία λέει πως χτύπησε ουκρανικά λιμάνια και πλοία – Βυθίστηκε το Golden Leo

Το υπουργείο Άμυνας στη Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (26/07/2026) που πραγματοποίησε καίρια πλήγματα στην Ουκρανία, χτυπώντας λιμάνια και πλοία της χώρας.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση στο Telegram αναφέρεται πως η Ρωσία έπληξε τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό και υποστηρίζει πως το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε «στρατιωτικά φορτία» στην Ουκρανία.

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Ένα πλοίο σχεδιασμένο για να μεταφέρει στρατιωτικά φορτία, πάντα σύμφωνα με τη Ρωσία, χτυπήθηκε στα νότια της Οδησσού.

Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς να διευκρινίζεται το πότε και πού έγινε αυτό.

Αργά απόψε, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο χύδην φορτίου που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδησσού.

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Το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. Εννέα μέλη του πληρώματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και οκτώ διασώθηκαν.



Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ φορτωμένο με αραβόσιτο.

Υπέστη σημαντικές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 19 Ιουλίου.

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει το πλήγμα αυτό.