Βερολίνο: Νεκρός από πυρά αστυνομικών ο 21χρονος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ο ύποπτος για την επίθεση στο Pride του Βερολίνου δέχτηκε πυρά και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης την Κυριακή (26.07.2026), σύμφωνα με το γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο rbb.

Ο 21χρονος ισλαμιστής φέρεται να βρέθηκε σε ένα συγκρότημα κήπων στο προάστιο Σπάνταου του Βερολίνου την Κυριακή (26.07.2026), μετά από εντατικό ανθρωποκυνηγητό. Υπενθυμίζεται ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και 29 άλλοι τραυματίστηκαν όταν ο 21χρονος έπεσε με το όχημά του πάνω σε πλήθος κοντά στους εορτασμούς του Pride κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου το βράδυ του Σαββάτου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των αστυνομικών και του 21χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο ύποπτος δράστης που είχε διαφύγει από το σημείο της επίθεσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε συγκρότημα κήπων στο Σπαντάου. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερουσίας το επιβεβαίωσε. Πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι η αστυνομία αναμένεται να εξακριβώσει την ταυτότητά του.

«Γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) ο ύποπτος για τη χθεσινή επίθεση στο πάρκο Tiergarten εντοπίστηκε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στην περιοχή του Σπαντάου (σσ. προάστιο στα βορειοδυτικά του Βερολίνου). Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, φέρεται να όρμησε στους αστυνομικούς με κάποιο όπλο με λεπίδα, οπότε η Ειδική Ομάδα Καταδρομών (SEK) άνοιξε πυρ. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, πέθανε επιτόπου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

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Νωρίτερα σήμερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισκέφθηκε τον τόπο της επίθεσης στα πλαίσια της παρέλασης για την Ημέρα της Οδού Κρίστοφερ στο Βερολίνο. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, πήγε στο σημείο στο πάρκο Τίργκαρτεν και κατέθεσε λουλούδια. Σταμάτησε για λίγο, συνοδευόμενος από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και τη Γερουσιαστή Εσωτερικών του Βερολίνου, Ίρις Σπράνγκερ (SPD), για να τιμήσει τα θύματα.

Μάλιστα σύμφωνα με το rbb, ο ύποπτος, Abdul B., υποτίθεται ότι θα συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης για ισλαμιστές, δήλωσε στο rbb ο Thomas Mücke, επικεφαλής του Δικτύου Πρόληψης Βίας (VPN).

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Pariser Platz για να τιμήσουν το θύμα και όσους τραυματίστηκαν στην επίθεση στην παρέλαση της Ημέρας του Christopher Street στο Βερολίνο. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για έως και 10.000 συμμετέχοντες, ενώ η αστυνομία εκτιμά σε 5.000 συμμετέχοντες στο φετινό Pride.

«Μακάρι να μπορούσατε να δείτε πόσοι είμαστε εδώ», είπε ένα μέλος της οργανωτικής ομάδας στο μικρόφωνο. Είχαν συγκεντρωθεί για να θρηνήσουν και, ταυτόχρονα, να εκφράσουν θυμό. «Ο θυμός και η κοινότητα είναι τα μεγαλύτερα όπλα μας. Και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε τώρα περισσότερο από ποτέ», εξήγησαν.

Τηρήθηκε επίσης ενός λεπτού σιγή μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου. Η περιοχή ήταν εν μέρει ασφαλισμένη από την αστυνομία με κιγκλιδώματα, και πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν επίσης στην τελετή μνήμης πίσω από αυτά.

Αργότερα έχει προγραμματιστεί επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας στην οδό Karl-Liebknecht-Straße. Στη συνέχεια, έχει προγραμματιστεί νεκρώσιμη πορεία προς την Πύλη του Βρανδεμβούργου περίπου στις 5:30 μ.μ.

«Αναξιοπρεπής κατάσταση»

Ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ ζητά από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς την απομάκρυνσή του, κάνοντας λόγο για «αναξιοπρεπή κατάσταση». Ο καγκελάριος ήθελε την απόλυσή του, το στέλεχος ωστόσο που προόριζε ως αντικαταστάτη του αρνήθηκε την τελευταία στιγμή τη θέση, αφήνοντας τον κ. Σνίντερ μετέωρο.

«Θα ζητήσω από τον καγκελάριο να προτείνει στον ομοσπονδιακό πρόεδρο την απόλυσή μου από τη θέση μου ως ομοσπονδιακού υπουργού Μεταφορών. Με αυτό το βήμα, υφίσταμαι τις συνέπειες των εξελίξεων των τελευταίων ημερών και ταυτόχρονα θέλω να τερματίσω την αναξιοπρεπή κατάσταση που καθιστά αδύνατη την απαραίτητη ουσιαστική εργασία», ανέφερε ο κ. Σνίντερ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα τη δήλωσή του την ώρα που ο Φρίντριχ Μερτς τιμούσε τα θύματα της χθεσινής επίθεσης εναντίον του πλήθους που γιόρταζε την Ημέρα της Οδού Christopher.

Ως πιθανότερος αντικαταστάτης του στο υπουργείο Μεταφορών παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ ο Στέφαν Μπίλγκερ, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU). Προηγουμένως, ο βουλευτής Φριτς Γκύντσλερ είχε την τελευταία στιγμή απορρίψει την πρόταση του καγκελάριου και έτσι ο κ. Μερτς την Παρασκευή ανακοίνωσε μόνο την τοποθέτηση της πρώην υπουργού Υγείας Νίνα Βάρκεν ως επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας και την διαδοχή της στο υπουργείο από τον γενικό γραμματέα του CDU, Κάρστεν Λίνεμαν.

Τα σχόλια που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις της Παρασκευής και το παρασκήνιο έκαναν λόγο για «χάος» στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ το περιοδικό Der Spiegel είχε γράψει ότι οι βουλευτές καταδίκαζαν τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο συνάδελφός τους Πάτρικ Σνίντερ.