Βερολίνο: Ανθρωποκυνηγητό για τον 21χρονο δράστη που έπεσε με το βαν του σε πλήθος στο Pride – Στους 29 οι τραυματίες

Συνεχίζουν την αναζήτηση του 21χρονου ισλαμιστή που παρέσυρε με το βαν του πλήθος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Pride στο Βερολίνο σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 29. Οι αρχές εξέδωσαν αγγελία καταζητούμενου προειδοποιώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον Abdul Ballout, έναν Γερμανό πολίτη με λιβανέζικες ρίζες, αναφέροντας ότι μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.

«Όλα όσα βλέπουμε εδώ δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με μια ισλαμική τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Η ισλαμική επίθεση σημειώθηκε μερικές εκατοντάδες μέτρα από ένα πάρτι κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, το οποίο θα αποτελούσε την τελετή λήξης του φεστιβάλ Pride του Βερολίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστυνομία διεξήγαγε επιχειρήσεις στην πόλη αναζητώντας τον ύποπτο, ενώ πραγματοποίησε έρευνα και σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Σένεμπεργκ του Βερολίνου τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αλλά δήλωσε ότι δεν βρήκε κανέναν εκεί.

Το φεστιβάλ Pride του Βερολίνου είναι ένας από τους μεγαλύτερους εορτασμούς για την LGBTQ+ κοινότητα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα λευκό βαν εισέβαλε στο πάρκο Tiergarten γύρω στις 10 μ.μ. και χτύπησε αρκετούς ανθρώπους πριν συγκρουστεί με ένα δέντρο.

Η Ashley Jump, μια 26χρονη κάτοικος Βρετανίας, είχε ταξιδέψει στο Βερολίνο για την παρέλαση Pride του Σαββάτου (25.07.2026), αλλά πρόλαβε να φύγει τους εορτασμούς πριν από την επίθεση. Η ίδια επέστρεψε την Κυριακή στο σημείο για να αφήσει λουλούδια σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο κοντά στον τόπο του εγκλήματος, ως ένδειξη υποστήριξης στην κοινότητα LGBTQ+.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα μας σβήσουν ποτέ, δεν θα φύγουμε ποτέ», είπε. «Όσο υπάρχει η ανθρωπότητα, υπάρχουμε. Και όσο υπάρχει η ανθρωπότητα, θα υπάρχουμε. Δεν θα εξαλειφθούμε».

Ο ύποπτος φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τον ισλαμικό εξτρεμισμό

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι ο 21χρονος ύποπτος είχε περιέλθει στην προσοχή των αρχών στο παρελθόν λόγω πολυάριθμων προηγούμενων εγκλημάτων, για τα οποία δεν έδωσε λεπτομέρειες, αλλά και λόγω «ριζοσπαστικοποίησης και συμμετοχής στην ισλαμιστική σκηνή» στη γερμανική πρωτεύουσα. Είπε ότι ο Μπάλουτ γεννήθηκε στη Γερμανία και ότι η μητέρα του πολιτογραφήθηκε το 2002 – τρία χρόνια πριν γεννηθεί αυτός.

Ανέφερε ότι ο 21χρονος είναι παλιός γνώριμος των αρχών αφού είχε καταδικαστεί στο Βερολίνο στο παρελθόν, αν και δεν διευκρίνισε για ποιο λόγο. Είπε ότι του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 1 έτους και 10 μηνών με αναστολή.

Το πάρτι λήξης του φεστιβάλ Pride, γνωστό ως Christopher Street Day, βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα δίπλα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, σε μικρή απόσταση.

Η επίθεση δεν σημειώθηκε στο φεστιβάλ, κατά μήκος της διαδρομής του ή στο πάρτι λήξης. Αντίθετα, έλαβε χώρα μερικά μέτρα μακριά, σε μια διαδρομή προς το πάρκο Tiergarten. Το βαν έπεσε πάνω σε ένα πλήθος που πιθανότατα από θεατές του φεστιβάλ και άλλους ντόπιους ή επισκέπτες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε. Η πυροσβεστική υπηρεσία του Βερολίνου ανέφερε ότι τρία άτομα υπέστησαν τραύματα που απειλούν τη ζωή τους και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά.

WATCH: Video shows the vehicle used in the attack at Berlin’s Christopher Street Day (CSD) Pride parade that left 1 dead and 16 injured; suspect remains at large. pic.twitter.com/tDMJCJRRUd — Scope Report (@ScopeReport_) July 25, 2026

Η εκδήλωση Pride δίπλα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου ακυρώθηκε γύρω στις 10:15 μ.μ. και η εμφάνιση ενός συγκροτήματος στη σκηνή διακόπηκε. Ο κόσμος παροτρύνθηκε να πάει στα σπίτια του και να αποφύγει τη διαδρομή μέσα από το πάρκο.

Το απόγευμα της Κυριακής, δεκάδες συγκεντρώθηκαν σε ένα μνημείο στην εμβληματική πύλη. Αγκαλιάστηκαν και άφησαν λουλούδια, κεριά, σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και αυτοσχέδιες πινακίδες, συμπεριλαμβανομένης μιας από χαρτόνι που έγραφε: «το μόνο πράγμα πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη».

Εκατοντάδες χιλιάδες είχαν έρθει στο Βερολίνο για να γιορτάσουν το Σάββατο, αν και δεν είναι σαφές πόσοι ήταν ακόμα στο φεστιβάλ μέχρι αργά το βράδυ. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εορτασμούς LGBTQ+ στην Ευρώπη. Το βαν, με το κατεστραμμένο μπροστινό μέρος του να ακουμπάει σε ένα δέντρο, ήταν ακόμα ορατό στο σημείο το πρωί της Κυριακής.

«Είμαστε απλώς σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Αντρέ Λέμαν, κορυφαίος αξιωματούχος της κύριας εθνικής ένωσης ΛΟΑΤΚΙ+, LSVD+. «Αυτή η ύποπτη επίθεση πλήττει την καρδιά της queer κοινότητας».

«Ας μην εκφοβιστούμε»

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε ότι οι αρχές θα εντοπίσουν τον ύποπτο. «Θα ήθελα να πω το εξής στους συμμετέχοντες της Ημέρας της Οδού Κρίστοφερ εδώ στο Βερολίνο, αλλά και σε όλη τη Γερμανία: Μην αφήσετε τον εαυτό σας, ας μην αφήσουμε τον εαυτό μας να εκφοβιστεί», είπε. «Αυτές οι πράξεις έχουν μόνο έναν σκοπό: Στοχεύουν να διχάσουν την κοινωνία μας. Θέλουν να μας στερήσουν το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε: Δηλαδή την ελευθερία μας».

Ο Ντόμπριντ δήλωσε ότι αναμένει ότι τα μέτρα ασφαλείας σε άλλες μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων Pride αλλού, θα επανεξεταστούν και, εάν χρειαστεί, θα ενισχυθούν σημαντικά.

Το Βερολίνο έχει ξαναδεί ισλαμικές εξτρεμιστικές επιθέσεις. Τον Δεκέμβριο του 2016, ένας αιτών άσυλο από την Τυνησία, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, έριξε ένα φορτηγό που είχε κλαπεί σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας 13 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες. Σκοτώθηκε λίγες μέρες αργότερα σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην Ιταλία.

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ένας Ισπανός τουρίστας μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο. Ένας Σύρος άνδρας καταδικάστηκε τον Μάρτιο σε 13 χρόνια φυλάκισης.

Η βία του Σαββάτου «υπάρχει η υποψία ότι αποτελεί ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση στον τρόπο που ζούμε μαζί, στη φιλελεύθερη δημοκρατία μας, στην ανοιχτότητά μας και στην ελευθερία μας», δήλωσε ο Βέγκνερ.