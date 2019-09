Οι εκρήξεις στην αποθήκη πυρομαχικών σε στρατιωτική ζώνη στον Άγιο Επίκτητο στα κατεχόμενα προκλήθηκαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από φωτιά σε στρατιωτική ζώνη στην Κερύνεια.

Η περιοχή όπου σημειώθηκαν οι διαδοχικές εκρήξεις βρίσκεται ανατολικά της Κερύνειας, του ιστορικού λιμανιού στις βόρειες ακτές της Κύπρου, στα κατεχόμενα, που προσελκύει τουρίστες.

Επί τόπου βρέθηκαν ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Μουσταφά Ακιντζί, ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ερντίν Τατάρ και ο υπουργός Εξωτερικών Κουντρέτ Οζερσάι. Ο τελευταίος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook πως υπάρχουν κάποιοι ελαφρά τραυματίες από θραύσματα γυαλιών.

Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε video



Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα, η έκρηξη σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο «Ακαπούλκο». Εκκενώθηκε προληπτικά χωριό κοντά στις αποθήκες.

Breaking: Explosions occur following fire in military zone in Northern Cyprus's coastal city of Girne – Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Turkish Republic of Northern Cyprus Kudret Ozersay -TRTWorldNow- pic.twitter.com/dBKQQbleHP

