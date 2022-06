Ότι η Ουκρανία θα πάρει άμεσα σειρά για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το υποσχέθηκαν χθες (16.06.2022) στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι οι Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι. Και σήμερα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το ανακοίνωσε και επίσημα.

Ντυμένη στα χρώματα της Ουκρανίας, με ένα κίτρινο πουκάμισο με μπλε γιακά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Σώματος των Επιτρόπων, ότι η Κομισιόν συστήνει να δοθεί στην Ουκρανία το καθεστώς προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα.

Εκτός από την Ουκρανία, η Κομισιόν δίνει καθεστώς υπό ένταξη χώρας στη Μολδαβία και ευρωπαϊκή προοπτική στη Γεωργία.

«Χαιρετίζω τη θετική κατάληξη για το καθεστώς υπό ένταξη χώρας στην Ουκρανία. Είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο για την ένταση στην Ε.Ε. που σίγουρα θα φέρει τη νίκη μας πιο κοντά» ανέφερε στην πρώτη του αντίδραση ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με μήνυμά του στο twitter εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και κάθε μέλος της Κομισιόν «για την ιστορική απόφαση. Περιμένω το θετικό αποτέλεσμα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα».

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.