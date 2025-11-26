Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο ζητούν αυστηρότερα μέτρα κατά της Shein για την πώληση παράνομων προϊόντων

Στο στόχαστρο της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου έχει μπει για τα καλά η κινεζική εταιρία διαδικτυακής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein, σχετικά με την πώληση παράνομων προϊόντων βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η Κομισιόν ζήτησε σήμερα Τετάρτη (26.11.2025) από την Shein να παράσχει πληροφορίες για μια υπόθεση που αφορά την ανακάλυψη παράνομων προϊόντων που είχαν τεθεί προς πώληση στη Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το σύστημα της Shein ενδέχεται να συνιστά συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η Shein καλείται τώρα να παράσχει στην Επιτροπή αναλυτικές λεπτομέρειες και εσωτερική τεκμηρίωση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο για την ηλικία τους περιεχόμενο και τα βήματα που λαμβάνει για την αποτροπή της κυκλοφορίας παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία

Η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε από δικαστήριο να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Shein στη Γαλλία για τρεις μήνες λόγω πωλήσεων κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικών παιχνιδιών» και παράνομων όπλων στην πλατφόρμα της. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 5 Νοεμβρίου 2025, η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τη λειτουργία στη Γαλλία της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, γνωστής κυρίως για την «γρήγορη μόδα» (fast fashion) σε πολύ χαμηλές τιμές, αφότου διαπιστώθηκε ότι προϊόντα, όπως κούκλες του σεξ που μοιάζουν με παιδιά, αλλά και όπλα, ήταν διαθέσιμα προς πώληση στην ιστοσελίδα της.

Στη «μάχη» και το Ευρωκοινοβούλιο

Η Shein όμως δεν είναι αντιμέτωπη μόνο με την Κομισιόν, αφού την ίδια στιγμή το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε σήμερα την ταχύτερη αναστολή πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ.

Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο προέτρεψε να γίνει «απλούστερη και ταχύτερη» η καταφυγή στην «προσωρινή αναστολή της δραστηριότητας των διαδικτυακών αγορών σε περιπτώσεις συστηματικών, σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ, όπως στην υπόθεση Shein στη Γαλλία».

«Η αναστολή των διαδικτυακών αγορών δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται εξαιρετικό μέτρο που λαμβάνεται ως έσχατη λύση», αναφέρει το ψήφισμα.