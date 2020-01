Κομισιόν: ”Χαστούκι” σε Άγκυρα για τις παράνομες γεωτρήσεις

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για την εξωτερική πολιτική Πίτερ Στάνο, τόνισε ότι οι τακτικές της Άγκυρας δεν συμβάλλουν στο ευνοϊκό περιβάλλον για καλό διάλογο και καλεί την Τουρκία να σέβεται το διεθνές Δίκαιο, την αρχή καλής γειτονίας αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πίτερ Στάνο έχει ως εξής:

Ύστερα από την τελευταία ανακοίνωση από τις τουρκικές αρχές ότι το πλοίο Γιαβούζ πρόκειται να αποσταλεί για νέα επιχείρηση γεώτρησης, η ΕΕ υπενθυμίζει τη θέση της σχετικά με τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

Απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί τον καλό διάλογο. Η πρόθεση της Τουρκίας να ξεκινήσει περαιτέρω δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης στην ευρύτερη περιοχή πηγαίνει, δυστυχώς, προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η αρχή της καλής γειτονίας και η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των θαλάσσιων ζωνών όλων των κρατών μελών. Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές και πρέπει να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

EU rejects Turkey's intention 2dispatch drilling ship 4 illegal activities in Exclusive Economic Zone of Cyprus🇨🇾. International law,principles of good neighbourly relationship must be respected, actions to the contrary undermine regional stability. https://t.co/9kmDlDIQAw

