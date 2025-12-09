Κομήτης 3I/ATLAS: Φιλικός επισκέπτης ή διαγαλαξιακός «δολοφόνος» – Το μεγαλύτερο διαστημικό μυστήριο της χρονιάς

Μέσα σε δύο εβδομάδες, ο μυστηριώδης κομήτης 3I/ATLAS θα πλησιάσει τη Γη και οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποφασίσουν: φέρνει ζωή ή δηλητήριο; Είναι φιλικός επισκέπτης ή «διαστημικός σειριακός δολοφόνος» που ήρθε να μας δηλητηριάσει;

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Άβι Λοέμπ εξηγεί πώς η απάντηση μπορεί να κρύβεται στην χημική σύνθεση του κομήτη – και η αναλογία μεθανόλης προς κυανιούχο υδρογόνο δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για… φιλικό διαστημικό επισκέπτη!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχει πολύ περισσότερη μεθανόλη από κυανιούχο υδρογόνο», λέει ο Λοέμπ. «Κι ενώ η μεθανόλη είναι θετική για την προέλευση της ζωής, το κυανιούχο υδρογόνο σε μεγάλες ποσότητες είναι δηλητήριο».

Οι νέες εικόνες από το διαστημόπλοιο Juice της ESA δείχνουν τον κομήτη με δύο μεγάλες ουρές, εκπέμποντας αέρια καθώς πλησιάζει τον Ήλιο. Η ανάλυση αυτών των αερίων μπορεί να μας πει πολλά για τον χαρακτήρα του κομήτη.

Ο ATLAS περιέχει ουσίες που θα μπορούσαν να «σπείρουν ζωή» – όπως μεθανόλη, δομικό στοιχείο για αμινοξέα και σάκχαρα – αλλά και τοξικά στοιχεία, όπως υδρόθειο, μια χημική ένωση που υπήρξε δηλητήριο σε πολέμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν συναντάς έναν διαστρικό επισκέπτη, καλύτερα να τον παρατηρείς πριν αποφασίσεις αν θέλει να δώσει ζωή ή να σκορπίσει δηλητήριο» λέει ο καθηγητής του Χάρβαρντ Άβι Λοέμπ στη New York Post.

Ο Λοέμπ δεν αποκλείει μάλιστα ότι τέτοιοι κομήτες μπορεί να έχουν «φυτεύσει» ζωή και σε άλλους γαλαξίες, ακόμα και στη Γη στα πρώτα χρόνια του ηλιακού μας συστήματος.

Σύντομα, η πλήρης εικόνα του ATLAS θα αποκαλυφθεί μέσω νέων δεδομένων από το Juice και το τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο θα τον φωτογραφήσει περίπου στις 19 Δεκεμβρίου, κοντά στην πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη.