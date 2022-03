Ελικόπτερο του ΟΗΕ συνετρίβη στο Κονγκό. Η πτήση βρισκόταν σε ειρηνευτική αποστολή όταν κατέπεσε σε βόρειο τμήμα της αφρικανικής χώρας.

Στο ελικόπτερο του ΟΗΕ που συνετρίβη στο βόρειο Κονγκό επέβαιναν επτά άνθρωποι, η τύχη των οποίων αγνοείται. Μετείχαν σε ειρηνευτική αποστολή στη Λαϊκή αυτή αφρικανική Δημοκρατία (MONUSCO).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της MONUSCO το ελικόπτερο, το οποίο εκτελούσε αποστολή «επιτήρησης», συνετρίβη στην περιοχή Ρουτσούρου της επαρχίας του Βόρειου Κίβου γύρω στις 12:00 (τοπική ώρα).

Τα αίτια της πτώσης του παραμένουν άγνωστα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των μελών του πληρώματος.

Δείτε tweet του Reuters:

United Nations peacekeepers lost contact on Tuesday with a helicopter flying over eastern Democratic Republic of Congo where rebels have been gaining ground on the army. https://t.co/vL71jeOgCJ pic.twitter.com/Ov8OeqAO7K