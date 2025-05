Κωνσταντινούπολη: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας – ΗΠΑ και Τουρκία πιέζουν τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός

Μετά από μία ημέρα αντιπαραθέσεων και έντονου διπλωματικού παρασκηνίου, που σημαδεύτηκε από την απουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ρωσία και Ουκρανία επέστρεψαν σήμερα (16.05.2025) στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη, υπό το βλέμμα ΗΠΑ και με την παρέμβαση της Τουρκίας, αλλά και με τον πήχυ των προσδοκιών να τοποθετείται αρκετά χαμηλά.

Λίγο πριν τις 13:00 ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη η συνάντηση των διαπραγματευτών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, παρουσία μιας τουρκικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η τουρκική τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι δύο πλευρές είναι στη θέση τους», επεσήμανε από την πλευρά του ο Γκεόργκιι Τίχι εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των Ρώσων και των Ουκρανών αξιωματούχων να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι.

Επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας είναι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ η ρωσική πλευρά εκπροσωπείται από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι. Ρόλο προέδρου στη συνεδρίαση έχει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται τον οπερατέρ του πού βρίσκεται στην αίθουσα συνομιλιών, δεν υπήρξαν χειραψίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων κατά την άφιξή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το φιάσκο της Πέμπτης (15.05.2025), άπαντες αναμένουν εναγωνίως τις εξελίξεις που θα προκύψουν από τις απευθείας συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, Ρωσίας και Ουκρανίας, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Χακάν Φιντάν: Δύο οι δρόμοι για Κίεβο και Μόσχα, ειρήνη ή συνέχιση της καταστροφής

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη.

“There are two paths: one path leads us to peace, the second will lead to even greater destruction. The parties themselves will decide which path to choose”



Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gave a welcoming speech at the negotiations between the Russian Federation and Kiev.… pic.twitter.com/azOEB8bbyL — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) May 16, 2025

Στην ομιλία του κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Φιντάν δήλωσε: «Αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη άμεση επαφή από τον Μάρτιο του 2022. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να σημειώσουμε πρόοδο στον δρόμο προς την ειρήνη».

Συνέχισε λέγοντας: «Καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να αφαιρεί ζωές, η άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός είναι πλέον πιο κρίσιμη από ποτέ. Η επόμενη φάση θα διαμορφωθεί από κοινού, μέσα από τις επιλογές και τα βήματα που θα ακολουθήσουμε».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις σημερινές διαπραγματεύσεις ως «τεχνικές συνομιλίες», οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για μια πιθανή μελλοντική συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών.

Λίγη ώρα πριν, αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζητά «να σταματήσει η σφαγή» στην Ουκρανία πριν από τις συνομιλίες ανάμεσα στην Μόσχα και το Κίεβο.

«Η σφαγή πρέπει να σταματήσει» στην Ουκρανία, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά την διάρκεια των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Τουρκίας, οι τρεις πλευρές «συζήτησαν την σημασία της αναζήτησης ειρηνικής λύσης στον πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία» και ο Μάρκο Ρούμπιο «επανέλαβε την αμερικανική θέση σύμφωνα με την οποία η σφαγή πρέπει να σταματήσει», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ρωσίας που εστάλη στην Τουρκία για διαπραγματεύσεις με απώτερο στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και του Μάικλ Άντον, αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Κατάπαυση πυρός και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης οι προτεραιότητες στις συνομιλίες με τη Ρωσία

Η διασφάλιση της εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός αποτελεί προτεραιότητα στις συνομιλίες με την ρωσική αντιπροσωπεία σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ουκρανική διπλωματική πηγή προσθέτοντας ότι υπάρχει επίσης ανάγκη για την λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Ρωσία.

BREAKING: TALKS BETWEEN UKRAINE AND RUSSIA HAVE BEGUN



What will come out of it — if anything at all? What do you think? pic.twitter.com/tfuyz8xxSp — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι οι ουκρανοί διαπραγματευτές θα θέσουν το θέμα μίας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι για να έχει αποτέλεσμα οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία, χρειάζεται να εφαρμοσθεί κατάπαυση του πυρός. Πραγματική, βιώσιμη και καλά επιτηρούμενη», συνόψισε η ουκρανική διπλωματική πηγή.

«Υπάρχει επίσης ανάγκη να εφαρμοσθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας, των κρατούμενων πολιτών και η καθολική ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου».

A meeting between representatives of Turkey, the US, and Ukraine has concluded in Istanbul



The photo shows moments of informal conversation between Fidan, Rubio, Yermak, and Umerov. pic.twitter.com/5izN6TVmfh — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Η Ουκρανία αμφιβάλλει ότι οι ρώσοι διαπραγματευτές στην Κωνσταντινούπολη έχουν «πραγματική εξουσία λήψης αποφάσεων», είχε δηλώσει στο AFP υψηλόβαθμός ουκρανός αξιωματούχος πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

«Ο Πούτιν έστειλε στην Κωνσταντινούπολη πρόσωπα που δεν έχουν καμία πραγματική εξουσία στην λήψη αποφάσεων…Αλλά αν η ρωσική αντιπροσωπεία διαθέτει ωστόσο κάποιες αρμοδιότητες, δεν θα μπορέσει να το αποδείξει παρά αποδεχόμενη την λήψη συγκεκριμένων μέτρων, κυρίως την εφαρμογή μίας κατάπαυσης του πυρός».

Κρεμλίνο: Ελπίζουμε να ξεκινήσουν σύντομα οι συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας

Ο Κρεμλίνο είπε νωρίτερα ότι ελπίζει οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη να ξεκινήσουν σύντομα. Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Φυσικά, τώρα όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη. Ελπίζουμε ότι οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα να πούμε, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν» δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου.

Ακόμα, ανακοίνωσε σήμερα ότι μία συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι απαραίτητη, αλλά απαιτείται σημαντική προετοιμασία για να είναι αποτελέσματική.

«Μια τέτοια συνάντηση είναι σίγουρα απαραίτητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Οι επαφές μεταξύ των προέδρων Πούτιν και Τραμπ είναι εξαιρετικά σημαντικές στο πλαίσιο της διευθέτησης της ουκρανικής κρίσης», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Πεσκόφ έγιναν ύστερα από τις δηλώσεις του Τραμπ, που είπε ότι «θα δει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν «μόλις γίνει δυνατή η οργάνωση» μίας συνάντησης.

Ρούμπιο: Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν

«Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο, μετά την τριμερή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τους Μάικλ Άντον και τον Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Κατά την διάρκεια των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Τουρκίας, οι τρεις πλευρές «συζήτησαν την σημασία της αναζήτησης ειρηνικής λύσης στον πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία» και ο Μάρκο Ρούμπιο «επανέλαβε την αμερικανική θέση σύμφωνα με την οποία η σφαγή πρέπει να σταματήσει», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.