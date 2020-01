Κοροναϊός: Ανατροπή! Αλλού η πηγή του κακού!

Καθώς αυξάνονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού στην Κίνα και σε άλλες χώρες και όλα τα μάτια έχουν έως τώρα εστιάσει στην αγορά θαλασσινών και ζώων της κινεζικής πόλης Γουχάν, που θεωρήθηκε η πηγή του νέου ιού “2019-nCoV”, οι επιστήμονες κάνουν δεύτερες σκέψεις και αμφιβάλλουν κατά πόσο αυτή η εκτίμηση τους είναι σωστή.

Η πρώτη επιστημονική δημοσίευση από Κινέζους επιστήμονες, μετά την μελέτη των πρώτων κλινικών περιστατικών του κοροναϊού, δημιουργεί αμφιβολίες για την πηγή του «κακού».

Οι Κινέζοι ερευνητές από πολλούς επιστημονικούς φορείς, με επικεφαλής τη δρα Μπιν Τσάο του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Πεκίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό “The Lancet”, σύμφωνα με το “Science”, ανέλυσαν τις περιπτώσεις των πρώτων 41 ασθενών που νοσηλεύθηκαν εξαιτίας του ιού.

Ο πρώτος ασθενής που αρρώστησε την 1η Δεκεμβρίου 2019 δεν είχε καμία σχέση με την αγορά του Γουχάν, ενώ «καμία επιδημιολογική σχέση δεν βρέθηκε ανάμεσα στον πρώτο ασθενή και στους επόμενους», σύμφωνα με τη μελέτη. Επίσης, από τους 41 πρώτους ασθενείς, οι 13 δεν είχαν καμία σχέση με την εν λόγω αγορά, η οποία έκλεισε από τις κινεζικές Αρχές την 1η Ιανουαρίου.

«Αυτός είναι ένας μεγάλος αριθμός, οι 13 από τους 41 χωρίς καμία σχέση», δήλωσε ο ειδικός λοιμωξιολόγος Ντάνιελ Λούσεϊ του Πανεπιστημίου Τζορτζτάουν και επεσήμανε ότι οι πρώτες λοιμώξεις ανθρώπων από το νέο ιό πρέπει να συνέβησαν το Νοέμβριο, αν όχι νωρίτερα. Ο ιός μάλλον εξαπλώθηκε σιωπηλά στους κατοίκους της Γουχάν εκτός της αγοράς, στην οποία τελικά βρέθηκε αργότερα. «Ο ιός μπήκε στην αγορά από αλλού, προτού βγει από αυτήν», εκτίμησε ο Λούσεϊ.

Έτσι, τα τρία πιθανά σενάρια αυτή τη στιγμή είναι ο ιός αρχικά να μόλυνε κάποιον άνθρωπο εκτός της αγοράς και αυτός μετά να τον μετέφερε σε αυτήν ή ο ιός να μπήκε στην αγορά από κάποιο ζώο και αυτό να μόλυνε εκεί τον πρώτο άνθρωπο ή η μόλυνση στην αγορά να μην προήλθε από ένα μόνο ζώο αλλά από ένα συνδυασμό μολυσμένων ζώων.

WATCH: Passengers arriving in Italy on a flight from Hong Kong have their temperature checked in an effort to prevent coronavirus pic.twitter.com/EykUlw5ixq

— BNO News (@BNONews) January 27, 2020